Aeroporto di Malpensa intitolato a Berlusconi: il Tar respinge la richiesta di sospensiva

Il Tar della Lombardia ha respinto la richiesta di sospensiva per l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. A opporsi all'intitolazione erano stati a settembre alcuni Comuni lombardi tra cui Cardano al Campo, Samarate e Somma Lombardo. Secondo il tribunale amministrativo non si ravvisa un pericolo per le parti in causa. "Grande soddisfazione" da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini. "È una lezione per la sinistra che non vince alle elezioni e riduce tutto a materia di scontro giudiziario".

Per Sala "una procedura senza garbo istituzionale"

Era l'11 luglio scorso quando l'aeroporto era stato intitolato a Berlusconi, a seguito dell'annuncio di pochi giorni prima di Salvini. Dopo le proteste da sinistra che ne sono derivate, il sindaco Sala aveva dichiarato sua volontà e del Comune di appellarsi al tribunale perchè fosse revocata la decisione. In particolare, Sala aveva commentato: "Una procedura senza garbo istituzionale, frutto dei tempi barbari che stiamo vivendo".