Affari a Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza

Ubi Banca è ancora sotto i riflettori. La famiglia Bosatelli di Bergamo ha incrementato la propria quota nella società attraverso l'acquisto di 2 milioni di azioni, arrivando così a detenere circa il 2,97% del capitale. Domenico Bosatelli, il fondatore della Gewiss, ha affermato di essere contro l'offerta di Intesa Sanpaolo perché non è allineata ai valori tangibili ed intangibili della banca.

Banca Mediolanum entrerà a far parte dell'indice principale di Piazza Affari, il FtseMib, a partire da lunedì 23 marzo 2020, sostituendo la Juventus. L'ingresso nell'indice principale potrebbe aumentare la visibilità e i flussi sul titolo. Confermiamo su Banca Mediolanum la raccomandazione Interessante.

Tip è un investment/merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento Star di Borsa Italiana. La società, dal 24 al 28 febbraio, ha acquistato 274.023 azioni ordinarie, pari allo 0,159% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di 6,4423 euro. Il controvalore complessivo dell'operazione ammonta a 1.765.328 euro.

Relatech è una Digital Solution Company e PMI Innovativa. Da inizio anno è salita del +60%. Pasquale Lombardi, presidente e a.d., e Silvio Cosoleto, consigliere, hanno esteso i propri impegni di lock-up (obbligo di non cedere le azioni detenute) sino al 31 dicembre 2022. Lambardi ha anche acquistato 74.500 azioni, pari allo 0,80% del capitale sociale, dal consigliere e direttore finanziario Alessandro De Luca.

Digital Bros è un gruppo italiano attivo nel settore dei videogiochi. Death Stranding, il videogioco in versione personal computer, uscirà il 2 giugno 2020, in anticipo rispetto ai piani, che prevedevano il lancio in estate. Digital Bros possiede i diritti di pubblicazione in esclusiva mondiale di Death Stranding nella versione per personal computer. La società conferma le proprie attese di fatturato prospettico di oltre 50 milioni di euro dal videogioco.