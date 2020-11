Affari a Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza

Wiit, operatore attivo nel mercato dei servizi Cloud computing e quotato sul segmento STAR, archivia i primi nove mesi dell’anno con ricavi consolidati rettificati pari a 34,8 milioni di euro, in crescita del 47,3% su base annua. L’Ebitda rettificato ammonta a 12,4 milioni (9,5 milioni nei primi nove mesi del 2019), in crescita del 30,3%. Per approfondire clicca qui

Falck Renewables, gruppo che sviluppa, progetta, gestisce e costruisce impianti per la produzione di energia rinnovabile, ha presentato conti solidi. I primi nove mesi hanno generato ricavi pari a 275,8 milioni di euro, rispetto ai 268,4 milioni di euro dei primi nove mesi del 2019. L'Ebitda si attesta a 137,4 milioni di euro, rispetto ai 147,7 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno.

Relatech è una Digital Enabler Solution knowledge Company e PMI Innovativa specializzata in Big Data, Blockchain, Machine Learning e Cloud. Il 47% delle imprese intervistate da Gartner punta ad aumentare gli investimenti in IoT entro il 2023. La notizia è positiva per Relatech, che propone ReFab4.0, soluzione che consente di monitorare i parametri di funzionamento di macchinari e dei processi di produzione grazie all'utilizzo di strumenti IoT.

TIP, investment/merchant bank indipendente e diversificata, ha pubblicato le performance del titolo aggiornate al 6 novembre 2020. Il Total Return negli ultimi 5 anni è stato pari a +65,8%, mentre il Total Return annuo medio si è attestato al +13,2%. La performance borsistica è stata pari al +59%, decisamente superiore a quella del Ftse Mib nello stesso periodo (-11%), del Ftse Small Cap (-9,2%) e dell'IT Star (+56,9%).



AbitareIn, sviluppatore immobiliare attivo a Milano, prosegue l'iter per l'ammissione all'MTA, segmento Star. Il cda ha convocato l'assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per assumere le relative delibere. La conclusione dell'iter è attesa per il primo trimestre 2021. Attraverso il passaggio all'MTA, AbitareIn punta ad assumere maggiore visibilità anche nei confronti degli investitori internazionali.