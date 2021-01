Affari a Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza

Unicredit. Secondo Reuters, il governo potrebbe incaricare la società pubblica Amco, di acquistare ad un prezzo di favore, 14 miliardi di euro di crediti deteriorati in pancia a Unicredit e i crediti ad alto rischio di Banca MPS. Il Tesoro, inoltre, starebbe studiando la possibilità di introdurre talune garanzie sui rischi legali della banca controllata al 64%. Con queste ulteriori concessioni, l'Italia si aspetta di convincere Unicredit a prendersi Monte Paschi. Se tutto dovesse filare liscio, il sì all’aggregazione potrebbe arrivare dall’assemblea di aprile. Clicca qui per approfondire

Neodecortech è leader italiano nella produzione di carte decorative. Hardman ha assegnato al titolo un target price pari 5,27 euro ed ha alzato le stime. Neodecortech si aspetta che il trend positivo registrato nel terzo trimestre, (fatturato pari a 34,1 milioni di euro, 32,6 milioni di euro nello stesso periodo del 2019) continui anche nel quarto. I risultati conseguiti, afferma Hardmanm, dimostrano la resilienza del business anche in momento critico come l’attuale, fortemente influenzato dal Covid-19. Clicca qui per approfondire

Abitare In è uno sviluppatore immobiliare attivo a Milano. Nonostante l’epidemia, nell'ultimo anno i prezzi delle case in Italia sono cresciuti del +2,3%. È quanto afferma Idealista.it, sottolineando che si tratta del primo aumento dopo sette anni di ribassi. L’incremento, che si è verificato nella metà delle regioni italiane, vede la Lombardia in testa, con un +9,2%. Fra le città, sale sul podio Milano, con un aumento del +18%. Clicca qui per approfondire

Relatech è una Digital Enabler Solution knowledge Company e PMI Innovativa specializzata in Big Data, Blockchain, Machine Learning e Cloud. La controllata Mediatech ha siglato un contratto per l’utilizzo dei servizi di Cybersecurity di Cynet. La partnership rappresenta un ulteriore rafforzamento del Gruppo nel settore della cybersecurity. Clicca qui per approfondire

Falck Renewables, un gruppo che sviluppa, progetta, gestisce e costruisce impianti per la produzione di energia rinnovabile, potrebbe muoversi in Borsa. Banca Akros ha confermato il giudizio Accumulate (accumulare) sul titolo, alzando il target price a 7 euro, dai 6 euro precedenti. Il 2020 è stato un buon anno per Falck: +38%, rispetto al +9% dell'indice Eurostoxx Utility e al -5% del FtseMib e al +14% del Ftse Star, indice di cui fa parte e che sovraperforma da anni. Clicca qui per approfondire