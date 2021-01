Affari a Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza

Unicredit. Il cda ha identificato all’unanimità Andrea Orcel come prossimo Ceo, e lo ha inserito nella lista per il rinnovo del board (15 aprile) al posto dell’a.d. uscente Mustier. Secondo diversi articoli, quest’ultimo potrebbe lasciare la banca con la presentazione dei risultati del 2020 (11 febbraio). Di conseguenza, dovrebbe essere nominato un manager interno con la qualifica di direttore generale per traghettare la banca fino all’insediamento di Orcel. Per approfondire clicca qui

AbitareIn, sviluppatore immobiliare attivo a Milano, ha avviato un nuovo progetto denominato “Porta Naviglio Grande”. Si tratta dell’ottavo progetto commercializzato da AbitareIn, e va ad aggiungersi ai vicini Palazzo Naviglio e Savona 105. ll complesso si comporrà di due edifici: Icon e Vertigo, rispettivamente di 18 e 54 appartamenti, concepiti secondo criteri di sostenibilità, funzionalità, comfort e design. Per approfondire clicca qui

Falck Renewables, gruppo che sviluppa, progetta, gestisce e costruisce impianti per la produzione di energia rinnovabile, si espande nel fotovoltaico in Spagna. Le controllate Falck Renewables Power 2 e Falck Renewables Power 3 si sono aggiudicate due lotti da 40 MW relativi ad una gara indetta dal Governo iberico il 26 gennaio 2021. Questa aggiudicazione assicura un prezzo fisso per la vendita di energia per un periodo di 12 anni. Per approfondire clicca qui

Finlogic, gruppo attivo nell’identificazione automatica e nei sistemi di etichettatura per la tracciabilità dei prodotti, ha chiuso il 2020 con ricavi consolidati pari a circa 42,8 milioni di Euro, +30% rispetto al 31 dicembre 2019 (32,9 milioni di Euro). L’incremento è attribuibile soprattutto alla positiva performance della divisione “Etichette”, core business del Gruppo, che registra una crescita del +42%. Per approfondire clicca qui

Esprinet, distributore di computer, server e software con forte presenza in Italia e Spagna, ha acquisito la totalità di Dacom, società leader nella distribuzione e specializzata in prodotti e soluzioni per l’Automatic Identification and Data Capture, e di IdMaint, specializzata nei servizi di manutenzione e supporto tecnico pre e post vendita sui prodotti Auto-ID.Con questa operazione, il Gruppo si rafforza nel segmento Advanced Solutions. Clicca qui per approfondire