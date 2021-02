Affari a Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza

Neodecortech, leader italiano nella produzione di carte decorative, ha approvato il Piano Industriale 2021-2023, che prevede il consolidamento delle linee tradizionali, accompagnato dallo sviluppo delle nuove linee premium destinate al mercato dell’arredamento e del flooring. È previsto anche l’incremento del 50% degli investimenti rispetto al triennio precedente, il 37% sarà dedicato all’introduzione di nuovi prodotti e processi, il 33% all’aumento della produttività e, infine, circa il 29% al consolidamento della capacità produttiva e gestionale. Per approfondire clicca qui

Promotica, agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy, ha avviato la campagna di fidelizzazione per Carrefour Express, insegna di Carrefour Italia dedicata ai punti vendita di prossimità, per un valore complessivo di 1,2 milioni di euro. La campagna è una short collection, valida negli oltre 600 punti vendita Carrefour Express distribuiti su tutto il territorio italiano, che durerà fino all’11 aprile 2021. Per approfondire clicca qui

Banca Sistema, realtà nata nel 2011 come istituto specializzato nell'acquisto di crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, ha approvato gli schemi di bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Sul fronte commerciale i volumi del Factoring sono stati pari a 3.101 milioni, +10% su base annua escludendo i crediti fiscali; +2% complessivamente. Nell’ambito della cessione del quinto e dello stipendio, gli impieghi sono stati pari a 934 milioni, +14% su base annua. Per approfondire clicca qui

Esprinet, distributore di computer, server e software con forte presenza in Italia e Spagna, ha esaminato i dati preliminari al 31 dicembre 2020, che presentano ricavi pari a 4,490 miliardi di euro, in crescita del +14% su base annua. Il segmento Consumer Electronics segna un rialzo del +10%, l’IT Clients del +20%. Nel segmento Advanced Solutions il Gruppo registra ricavi pari a 598 milioni di euro, +7% rispetto alla cifra di 561 milioni di euro del 2019. Clicca qui per approfondire

Abitare In è uno sviluppatore immobiliare attivo a Milano. Durante l’eMeeting organizzato da GRI Club, Paola Ricciardi, Country Managing Director Duff & Phelps REAG, ha affermato che “Il mercato immobiliare ha sicuramente risentito degli effetti della pandemia; possiamo tuttavia affermare che Milano si conferma la città che in Italia concentra il maggior numero di operazioni. Nel 2020, infatti, gli investimenti complessivi in ambito istituzionale in città hanno raggiunto i 3,4 miliardi di euro, pari al 42% del totale nazionale”. Uno scenario positivo per AbitareIn, che di recente ha avviato un nuovo progetto a Milano, denominato “Porta Naviglio Grande”. Clicca qui per approfondire