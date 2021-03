Affari a Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza

Wiit, operatore attivo nel mercato dei servizi Cloud computing e quotato sul segmento Star, ha siglato il rinnovo quadriennale del contratto stipulato con uno dei più importanti operatori del Credit Management, per un valore di circa 3,3 milioni di euro. Il nuovo perimetro del contratto si è inoltre esteso alla piattaforma di Cyber Security. Per approfondire clicca qui

TIP è un investment/merchant bank indipendente e diversificata. La controllata StarTIP ha acquisito l’8% circa di Alimentiamoci, una società Benefit che promuove un nuovo modo di fare la spesa alimentare, offrendo agli utenti la possibilità di pianificare i pasti settimanali acquistando kit online di ingredienti di qualità, freschi e preparati per la realizzazione delle ricette. Per approfondire clicca qui

Digital Bros, gruppo italiano attivo nel settore dei videogiochi, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale, che presenta risultati superiori alle aspettative. In dettaglio, i ricavi lordi consolidati sono stati pari a 82,4 milioni di euro, +21,4% rispetto alla cifra di 67,9 milioni registrata al 31 dicembre 2019. Il margine operativo lordo ammonta a 35,6 milioni, valore più che triplicato rispetto ai 10,2 milioni dell’esercizio precedente. L’utile netto si attesta a 16 milioni, rispetto al risultato di 1,9 milioni registrato al 31 dicembre 2019. Per approfondire clicca qui

Promotica, agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy, a febbraio ha avviato 8 operazioni promozionali per i maggiori player nazionali della GDO. Si tratta di una operazione di raccolta punti a catalogo, di tre campagne di tipo self-liquidating, di due short collection e di due attività di inserimento prodotti a catalogo. Fra queste, è da ricordare la campagna per Carrefour Express e quella per Italbrix. Per approfondire clicca qui

Neodecortech è leader italiano nella produzione di carte decorative. La società, le cui azioni sono quotate al MTA, è stata ammessa al segmento Star. Le negoziazioni inizieranno il 15 marzo 2021. Con l’operazione, Neodecortech si prefigge di rendere il titolo più liquido e visibile e di catturare l’attenzione degli investitori istituzionali, nazionali e internazionali. Per approfondire clicca qui