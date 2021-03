Affari a Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza

Snam, società di infrastrutture energetiche con sede centrale a San Donato Milanese, ha chiuso il quarto trimestre 2020 con risultati al di sopra delle attese, soprattutto in termini di utile, grazie ai minori oneri finanziari e al buon andamento delle società collegate. La guidance sull’utile netto 2021 è in miglioramento da 1,130 miliardi a 1,170 miliardi. Per approfondire clicca qui

CleanBnB, società che si occupa della gestione degli affitti brevi, ha raggiunto nuove località turistiche, arricchendo la propria offerta di immobili. Fra queste, l’Isola d’Elba, il Borgo di San Gimignano, la Valdelsa in Toscana, i paesi dei Castelli Romani in Lazio, Sorrento e la penisola sorrentina in Campania e l’area di Barletta, Andria e Trani, in Puglia. Per approfondire clicca qui

Relatech è una Digital Enabler Solution knowledge Company e PMI Innovativa specializzata in Big Data, Blockchain, Machine Learning e Cloud. La controllata Mediatech ha siglato un contratto per l’utilizzo e la rivendita delle soluzioni Enterprise Data Integration della società Primeur, multinazionale leader nella gestione del dato. La partnership strategica ha il fine di ampliare il posizionamento di Relatech nell’ambito del data management. Per approfondire clicca qui

TIP è un investment/merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento Star di Borsa Italiana. Secondo i risultati proforma approvati dal Cda, ha chiuso il 2020 con un utile di circa 35 milioni ed un patrimonio netto di oltre 1.068 milioni, in crescita di circa 166 milioni rispetto al 31 dicembre 2019. È stato inoltre proposto un dividendo pari a 0,10 euro per azione. Per approfondire clicca qui

Unicredit. Secondo la Repubblica A&F, la strategia dell’a.d., Andrea Orcel, potrebbe focalizzarsi su tre temi principali: M&A (acquisizioni), bancassurance e Fintech. Sul tema M&A non sono riportate notizie particolari, nessuna indiscrezione sui possibili target. Per quanto riguarda il bancassurance, il giornale riporta il possibile cambio del partner da Allianz a Generali, mentre sul fintech la banca dovrebbe avere maggiori competenze grazie ai nuovi membri del CdA. Per approfondire clicca qui