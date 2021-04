Affari a Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza

Finlogic è un gruppo attivo nell’identificazione automatica e nei sistemi di etichettatura per la tracciabilità dei prodotti. KT&P ha alzato il target price, portandolo a 7,69 euro, dai 7,64 euro precedenti. L’upside si attesta al 35%. Gli analisti sottolineano come, in uno scenario incerto, la società sia stata in grado di rafforzare la sua leadership nel mercato delle etichette. I risultati preliminari del 2020 evidenziano vendite pari a 42,8 milioni di euro, +30% su base annua e in linea alle stime. Per approfondire clicca qui

Relatech, Digital Enabler Solution knowledge Company e PMI Innovativa specializzata in Big Data, Blockchain, Machine Learning e Cloud, ha rafforzato il suo ecosistema di partnership tecnologiche e di business, certificandosi come Partner RedHat, società leader nelle soluzioni open-source e in Cloud. Relatech può utilizzare la tecnologia RedHat, che permetterà di progettare, pianificare e implementare soluzioni di cloud ibrido e open source. Per approfondire clicca qui

Alkemy, società specializzata nell'innovazione del modello di business di grandi e medie aziende, ha perfezionato l’acquisizione iniziale del 51% di eXperience Cloud Consulting, società italiana specializzata in soluzioni di Cloud Computing in ambito CRM, Gold Consulting Partner di SalesForce. La società ha inoltre sottoscritto un accordo per l’acquisizione, in due tranche, del restante 49% di XCC, mediante l’esercizio di opzioni put/call. Per approfondire clicca qui

Nexi è una società che fornisce servizi e infrastrutture per il pagamento digitale a Banche, Aziende, Istituzioni e Pubblica Amministrazione. Il Senato ha bocciato la mozione presentata da Fratelli d’Italia per sospendere il programma cashback. E’ stato invece approvato un ordine del giorno in cui si richiede al governo di correggere la misura per evitare frodi e iniquità. Per approfondire clicca qui

Intred è un operatore attivo nell’ambito delle telecomunicazioni a banda larga. Integrae Sim ha alzato il target price sul titolo, portandolo a 19,85 euro, dai 11,50 euro precedenti. Il nuovo prezzo obiettivo esprime un potenziale rialzo del 39% circa. Il giudizio Buy è stato confermato. Gli analisti hanno modificato le stime. In dettaglio, per il 2021 è atteso un valore della produzione pari a 41,3 milioni di euro, e un Ebitda pari a 16,75 milioni, con una marginalità del 40,6%. Per approfondire clicca qui