Affari a Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza

Banca Sistema è una società specializzata nel factoring, nella gestione e nel recupero crediti verso la Pubblica Amministrazione e nei servizi bancari tradizionali per aziende e privati. Banca Akros ha alzato il giudizio su Banca Sistema, portandolo a Buy da Accumulate. Il target price è stato portato a 2,5 euro, dai 2,1 euro precedenti. Il prezzo obiettivo esprime un potenziale rialzo del 25% circa. Il nuovo giudizio segue la pubblicazione del Piano Industriale 2020-23. Per approfondire clicca qui

Retelit, società di telecomunicazioni a banda larga, ha realizzato, insieme all’Amministrazione Comunale di Polcenigo, in provincia di Pordenone, un progetto di connessione in fibra ottica del territorio con tecnologia FTTH, partendo dalla zona Industriale di San Giovanni, fino al centro del Paese e ai Comuni confinanti. Ad oggi sono quasi 300 i contratti di connessione attivi, abbonamenti sia privati che business. Per approfondire clicca qui

Alkemy, società specializzata nell'innovazione del modello di business di grandi e medie aziende, si espande in Croazia attraverso una partnership tra controllata Alkemy SEE, che ha sede a Belgrado, e la società Real Komunikacije, di Real Grupa. Con l’operazione, Alkemy mira ad rinforzarsi nel territorio Croato sostenendo la trasformazione digitale delle Imprese Multinazionali (MNE) del luogo. Per approfondire clicca qui

Wiit, operatore attivo nel mercato dei servizi Cloud computing e quotato sul segmento STAR, ha aderito al progetto GAIA-X, promosso da Germania, Francia, Italia e altri Paesi della Comunità Europea, con l’obiettivo di creare una federazione europea di servizi e infrastrutture cloud per proteggere i diritti digitali e i dati dei cittadini europei. Il mercato del Cloud è da anni in crescita e ha visto un’ulteriore accelerazione a causa della pandemia da Covid-19. Per approfondire clicca qui

Relatech è una Digital Enabler Solution knowledge Company e PMI Innovativa specializzata in Big Data, Blockchain, Machine Learning e Cloud. KT&Partners ha alzato il target price su Relatech, portandolo a 4,04 euro, dai precedenti 3,4 euro. Il giudizio ADD (aggiungere) è stato confermato. L’upside del nuovo prezzo obiettivo su quello corrente si attesta al 53% circa. Per approfondire clicca qui