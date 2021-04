Affari a Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza

Relatech, una Digital Enabler Solution knowledge Company e PMI Innovativa specializzata in Big Data, Blockchain, Machine Learning e Cloud, ha esaminato alcuni dati gestionali consolidati economico-finanziari, non assoggettati a revisione contabile, del primo trimestre 2021, che evidenziano ricavi delle vendite pari a 5,6 milioni di euro circa, +40% su base annua. La quota di ricavi ricorrenti si attesta ad 1,5 milioni circa, in crescita del 47% su base annua, ed è pari al 27,3% dei ricavi dalle vendite. Per approfondire clicca qui

Promotica è un’agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite. Nel 2020, il fatturato consolidato preliminare della società ha raggiunto i 57 milioni di euro, +54% rispetto al 2019. Il risultato ha beneficiato dell’avvio, nel secondo semestre, di importanti campagne loyalty, che hanno permesso di chiudere l’esercizio 2020 con ricavi migliori rispetto ai 55,3 milioni di euro inseriti nei “Dati Previsionali 2020”. Per approfondire clicca qui

Finlogic è un gruppo attivo nell’identificazione automatica e nei sistemi di etichettatura per la tracciabilità dei prodotti. Nel primo trimestre del 2021, la società ha conseguito ricavi consolidati pari a circa 12,6 milioni di euro, con un aumento di circa 1,3 milioni di euro, pari al +12%. L’incremento è stato trainato dalla divisione “Prodotti Tecnologici”, cresciuta del 29%, grazie soprattutto alla divisione digital. Per approfondire clicca qui

AbitareIn è uno sviluppatore immobiliare attivo a Milano. La prima campagna commerciale della società sul progetto Naviglio Grande, avviata lo scorso gennaio, si è conclusa con successo. Sono state ricevute, unicamente tramite la procedura di acquisto online, proposte di acquisto per 65 appartamenti, per un controvalore di circa 28 milioni di euro. Il sito internet dedicato al progetto è stato visitato da oltre 240.000 utenti unici, con più di 3.700 utenti registrati e oltre 1.200 appuntamenti (anche online) fissati. Per approfondire clicca qui

TIP è un investment/merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento Star di Borsa Italiana. Un’intervista al vicepresidente di Azimut Benetti, Giovanna Vitelli, conferma le indicazioni molto positive sull’andamento del portafoglio ordini, del valore di oltre 1 miliardo (due anni di saturazione della capacità produttiva), e di circa 700 milioni per la divisione Benetti. Azimut Benetti, rappresenta oltre il 4% del Nav di TIP. Per approfondire clicca qui