Affari a Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza

Fiera Milano è la principale società fieristica in Italia. Il Salone del Mobile di Milano si terrà dal 5 al 10 settembre alla Fiera Milano di Rho. Dopo alcune titubanze, i vertici hanno deciso che la 59esima edizione si svolerà regolarmente. La nota del Salone spiega che l’evento avrà “una veste inedita”, e sarà diretto “da un curatore di fama internazionale". Per approfondire clicca qui

Tamburi è un investment-merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento Star di Borsa Italiana. Novità su Neos, la compagnia aerea posseduta da Alpitour. Dopo l’ok delle autorità americane, è previsto il lancio di nuove tratte aeree passeggeri tra Milano e New York. Alpitour, partecipata attraverso il veicolo Asset Italia, rappresenta il 3,5% del NAV dinamico di Tamburi. Per approfondire clicca qui

Sebino, società attiva nella progettazione, sviluppo, e installazione di sistemi antincendio e security per multinazionali e main contractor, ha sottoscritto con GSE un contratto per lo sviluppo di impianti antincendio nel nuovo centro distributivo Pirelli a Settimo Torinese. La commessa ha un valore di circa 1,6 milioni di Euro. L’impianto sarà consegnato entro la fine dell’anno. Per approfondire clicca qui

ABP Nocivelli è un operatore nel settore del Facility Management. Integrae Sim ha confermato il giudizio Buy sul titolo, con target price pari a 5,5 euro. La società si è aggiudicata una nuova commessa con l’Ospedale Sacco di Milano, dell’importo di 2 milioni di euro. La durata dei lavori è stimata in 24 mesi. Gli analisti si aspettano che “tale commessa possa generare una marginalità, in termini di Ebitda, pari a circa 20%-25%”. Per approfondire clicca qui

Relatech, Digital Enabler Solution knowledge Company e PMI Innovativa specializzata in Big Data, Blockchain, Machine Learning e Cloud, ha esteso la collaborazione con un Gruppo di primario standing in ambito finance&banking, per lo sviluppo di servizi digitali web e mobile relativi all’autenticazione online degli utenti. Il fine è quello di ottimizzare la soluzione di customer engagement multicanale, per ingaggiare e identificare il cliente finale e garantire un’offerta personalizzata. Per approfondire clicca qui