Affari a Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza



Fiera Milano è la principale società fieristica in Italia. Il Salone del Mobile riapre. La celebre kermesse del design si svolgerà a Milano dalla prima domenica di settembre. All'inaugurazione dell'evento, che si terrà presso la sede di Fiera Milano a Rho, sarà presente anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Oltre al Salone, si svolgerà anche Homi, la fiera dedicata al mondo della casa. La attività fieristiche quindi ripartono, dopo oltre un anno e mezzo di sospensione a causa del covid. Per approfondire clicca qui

TIP è un investment/merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento Star di Borsa Italiana. Amazon, il colosso Usa delle vendite online, ora punta sui negozi fisici. Ne ha parlato il Wall Street Journal. Il colosso creato da Jeff Bezos ha un programma di aprire alcuni punti vendita dalle dimensioni medie. La notizia avvalora le dichiarazioni di Giovanni Tamburi. L'a.d. di Tip commentando il suo investimento in OVS ha dichiarato: "Le vendite online sono un complemento necessario, certo, ma credo che il futuro sia nella multicanalità". Per approfondire clicca qui

Alkemy, una società specializzata nell'innovazione del modello di business di grandi e medie aziende, pubblicherà i dati trimestrali il prossimo 13 settembre. Nel complesso, ci aspettiamo un trimestre positivo con un rimbalzo del fatturato (+25% su base annua) favorito da alcuni fattori, come la domanda vivace di servizi digitali in tutte le geografie e il consolidamento di XCC (società acquisita in aprile e specializzata su soluzioni CRM). Per approfondire clicca qui

Prysmian investirà 85 milioni di dollari per l'aggiornamento dei macchinari e delle tecnologie nello stabilimento di Claremont in North Carolina. L'obiettivo è quello di aumentare la produzione di prodotti ottici destinati al mercato Telecom in USA. L'operazione è inclusa nel piano di investimenti, di recente aumentato di 300-350 milioni di dollari all'anno, finalizzato ad aumentare la capacità produttiva nel segmento high voltage (business Project). Per approfondire clicca qui

First Capital è un gruppo di partecipazione finanziaria specializzato in investimenti in Public Equity e di Private Equity. La società, fra il 16 ed il 20 agosto 2021, ha acquistato 405 azioni proprie, pari allo 0,016% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 23,509 euro. First Capital detiene direttamente 138.574 azioni proprie, pari al 5,425% del capitale sociale. Per approfondire clicca qui