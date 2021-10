Affari a Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza



Alkemy, una società specializzata nell'innovazione del modello di business di grandi e medie aziende, ha acquistato un'ulteriore quota del 20% di Ontwice Interactive e di Alkemy South America, con sede a Madrid, arrivando a detenere il 100% di entrambe le società. Il prezzo è pari, rispettivamente, a 3,3 milioni e a 1,3 milioni di euro. L’operazione permetterà alla società di espandersi in Spagna e Messico. Per approfondire clicca qui

Digital Magics, business incubator di progetti digitali e fornitore di servizi di consulenza per startup e imprese, ha pubblicato l'edizione settembre 2021 del Portfolio Highlights. Il primo semestre 2021 è stato caratterizzato da una forte crescita in Italia, con un totale di investimenti in startup e scaleup tra i 630 e i 650 milioni di euro, rispetto a poco più di 680 milioni di euro investiti nell'intero 2020. Nel periodo, il Portfolio ha raggiunto 79 startup operative (+6 rispetto al 30 dicembre 2020). Per approfondire clicca qui

EdiliziAcrobatica, la prima società quotata del settore dell'edilizia operativa in doppia fune di sicurezza, ha chiuso il mese di settembre 2021 con un incremento del +139% dei contratti sottoscritti, pari a 16,266 milioni di euro, rispetto alla cifra di 6,812 milioni del 2020. La crescita si conferma anche analizzando i dati dei primi 9 mesi dell'anno, rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente: il valore dei contratti sottoscritti si attesta a 97,047 milioni di euro, +268% rispetto ai 26,361 milioni del 2020. Per approfondire clicca qui

Sebino è una società attiva nella progettazione, sviluppo, e installazione di sistemi antincendio e security per multinazionali e main contractor. Integrae Sim ha confermato il giudizio Buy (Molto interessante) sul titolo, e ha alzato il target price a 8,94 euro, dai 8,77 euro. Il nuovo prezzo obiettivo esprime un potenziale rialzo del 20% su prezzo corrente. Gli analisti affermano che i risultati del primo semestre sono positivi e in grado di supportare le stime per il 2021. Per approfondire clicca qui

Borgosesia è una società attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi in generale, volti a rivitalizzare prevalentemente progetti immobiliari sottostanti. Nei primi nove mesi del 2021, la società ha perfezionato vendite e contratti preliminari di unità, soprattutto a destinazione residenziale, per complessivi 13,8 milioni di euro. L'importo si confronta con quello di 4,1 milioni di euro dello stesso periodo del 2020, evidenziando un rialzo del +237% su base annua. Per approfondire clicca qui