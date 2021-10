Affari a Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza

Wiit, operatore attivo nel mercato dei servizi Cloud computing e quotato sul segmento STAR, ha sottoscritto un accordo per l'acquisto di "Release 42". ll prezzo complessivo provvisorio per le acquisizioni è stato fissato in circa 77,7 milioni di euro. L'operazione permetterà a Wiit di rafforzare la presenza in Germania, con un importante apporto in termini di redditività, asset strategici e competenze. Per approfondire clicca qui

Relatech, Digital Enabler Solution knowledge Company e PMI Innovativa specializzata in Big Data, Blockchain, Machine Learning e Cloud, ha esaminato alcuni dati consolidati, non assoggettati a revisione contabile, al 30 settembre 2021. I dati pro-formati a seguito delle acquisizioni di Dialog Sistemi e Gruppo SIGLA evidenziano ricavi delle vendite di gruppo pari a 22,5 milioni di euro circa, +49% rispetto alla cifra di 15 milioni circa maturata al 30 settembre 2020. Per approfondire clicca qui

AbitareIn, uno sviluppatore immobiliare attivo a Milano, ha acquistato sette nuove aree ad alto tasso di crescita della città. Il corrispettivo è stato fissato ad un prezzo di carico mediamente inferiore ai 550 /mq commerciale. L'operazione consentirà alla società di consolidare ed aumentare il suo posizionamento competitivo in quartieri strategici del capoluogo lombardo. Per approfondire clicca qui

Reevo, provider italiano che offre servizi Cloud, Cyber Security e Hybrid Cloud, ha siglato una nuova partnership con Cy4gate. Reevo erogherà servizi Cloud e Cyber Security e Cy4Gate tecnologie a tutela della sicurezza cibernetica tramite il suo prodotto di punta, RTA, una soluzione dedicata al monitoraggio della sicurezza informatica e all'identificazione tempestiva in caso di incidenti cyber. Per approfondire clicca qui

Banca Sistema è un istituto specializzato nell'acquisto di crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Nei primi 9 mesi dell'anno, ProntoPegno, il Monte dei Pegni del Gruppo Banca Sistema, ha superato i 115 milioni di euro di volumi erogati. Nel terzo trimestre del 2021, è stata lanciata l'App DigitalPegno. Da agosto a settembre sono stati effettuati oltre 100 rinnovi online, più di 2.500 download dell'app, il 60% delle aste sono state eseguite online e il 30% delle offerte presentate sono risultate vincenti. Per approfondire clicca qui