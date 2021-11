Affari a Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza



Unicredit ha annunciato che il programma di buyback, per un ammontare massimo equivalente a 652 mln, dovrebbe iniziare dopo il 10 dicembre. Con riferimento alla nuova strategia, MF riporta come la banca starebbe analizzando la possibilità di istituire una partnership con un operatore industriale per la gestione degli UtP, mentre lato ricavi potrebbe esserci una razionalizzazione dei partner in ambito bancassurance. Per approfondire clicca qui

Esprinet, un distributore di computer, server e software con forte presenza in Italia e Spagna, ha acquistato il residuo 49% del capitale sociale di 4Side, il distributore indipendente del settore del gaming entertainment del Gruppo. Il controvalore è pari a 1,6 milioni di euro. L'operazione consentirà di beneficiare di ulteriori sinergie commerciali e operative nella gestione del portafoglio prodotti gaming e di potenziare lo sviluppo di tale business in un comparto considerato strategico per Esprinet. Per i dettagli clicca qui

Reti è tra i principali player italiani nel settore dell'IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration, Cyber Security, Big Data & Analytics, AI, IoT, Cloud. Secondo il rapporto di marzo del 2021 elaborato da Clusit, il 2020 è stato l'anno nero per la sicurezza informatica nelle aziende. A livello globale, gli attacchi sono aumentati del 12%, in prevalenza sono stati utilizzati i Malware (42%). A livello mondiale, la cifra che nel 2021 sarà spesa dalle aziende per proteggersi sarà superiore ai mille miliardi. Per i dettagli clicca qui

Neodecortech è tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design. Dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali, Banca Akros ha ribadito il giudizio Buy (Molto Interessante) su Neodecortech, con target price pari a 6,4 euro. Il potenziale rialzo espresso nel prezzo obiettivo si attesta al 46% circa. Per i dettagli clicca qui

EdiliziAcrobatica, la prima società quotata del settore dell'edilizia operativa in doppia fune di sicurezza, manda in archivio i primi nove mesi dell'anno con un incremento dei contratti sottoscritti pari al 206% su base annua, per un valore di 106,5 milioni di euro (34,8 milioni nel 2020). Nel mese di ottobre, il valore dei contratti sottoscritti ha raggiunto i 9,4 milioni di euro, +10,5% su base annua (8,5 milioni nel mese di ottobre 2020). Per i dettagli clicca qui