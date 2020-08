Affari a Piazza Affari: riflettori su Mediobanca, Bpm e...

Mediobanca sotto i riflettori. Secondo Il Sole 24 Ore, l’autorizzazione da parte della BCE a Leonardo Del Vecchio per incrementare la propria quota fino al 20% è attesa per fine agosto. Nell’immediato, Del Vecchio potrebbe raggiungere una quota intorno al 13-14%. Il giornale riporta che Delfin, nella richiesta di autorizzazione inoltrata alla Vigilanza, si sarebbe identificato come investitore istituzionale senza pretese di governance. Del Vecchio, infatti, non dovrebbe presentare una propria lista per il rinnovo del CdA. Per approfondire clicca qui

Banco Bpm. Il Sole 24 Ore ha pubblicato un’intervista al Ceo. Castagna ha affermato che l’operazione tra Intesa Sanpaolo e UBI ha cambiato il contesto competitivo del sistema bancario italiano, spingendo le altre banche, compreso Banco BPM, a valutare possibili operazioni straordinarie. Ha però precisato che, al momento, non vi è nessun piano concreto di aggregazione. Clicca qui per approfondire

ePrice è una piattaforma di e-commerce con focus su elettrodomestici, telefonia, prodotti IT, audio e video. Un aumento di capitale da 20 milioni di euro, un nuovo management, una ristrutturazione del catalogo prodotti e più sorveglianza sui costi. È la base dalla quale ePrice intende ripartire per costruire la fase profittevole della sua storia. “Questo aumento di capitale, ci permetterà di garantire le risorse necessarie alla continuità aziendale”, spiega a Websim Stefano Crespi, Cfo di ePrice, “e poi di sostenere la realizzazione del nostro piano industriale”. Clicca qui per approfondire

CleanBnB è una società che si occupa della gestione degli affitti brevi. Secondo l’Istat, sei aziende su dieci continueranno ad utilizzare lo smart working anche dopo la fine dell’epidemia. Da qui è nato il fenomeno dell’Holiday Working, che potrà trainare il settore degli affitti brevi nei prossimi mesi. Si tratta di una conciliazione fra lavoro e vacanza. Infatti, chi adotterà lo smart working, potrà decidere di lavorare in una zona di villeggiatura, consentendo alla propria famiglia di rilassarsi mentre è in attività, e poi divertirsi durante il week end. Clicca qui per approfondire

TIP è un investment/merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento Star di Borsa Italiana. Fra il 3 e il 7 agosto, la società ha acquistato72.850 azioni ordinarie (pari allo 0,040% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 5,6 euro, per un controvalore complessivo pari a 412.548 euro. Clicca qui per approfondire