Affari in Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza

Ubi Banca. Il Comitato Azionisti di Riferimento della società ha accettato la richiesta di adesione di Cattolica Assicurazioni. Grazie all’ingresso, il primo patto di sindacato sale al 18,7% di Ubi Banca. Nel caso in cui arrivasse al 20%, porterebbe il fronte del no all’Ops di Intesa Sanpaolo vicino alla quota minima per bloccare l’operazione in assemblea straordinaria. Clicca qui per approfondire

Moncler. UBS ha alzato la raccomandazione da Hold a Buy, fissando un nuovo target price a 40 euro. Il consenso aggiornato di Bloomberg su Moncler registra ora: 17 Buy, 7 Neutral, 1 Sell. Target medio 41,0 euro. Titolo presente nel PORTAFOGLIO LONG PIAZZA AFFARI raccomandato da Websim. Clicca qui per approfondire

Unicredit. Berenberg ha rafforzato il giudizio Buy alzando il target price da 16 a 17 euro. Goldman Sachs ha portato il target da 18,10 a 19,80 euro, upside potenziale +58%. Giudizio Buy confermato. Il consenso raccolto da Bloomberg registra: 25 Buy, 4 Neutral, 0 Sell. Target medio 16,10 euro. Clicca qui per approfondire

Wiit opera nel mercato dei servizi Cloud computing. La società include nel portafoglio servizi l’offerta “Smart Working as a Service”, proposta alle aziende per sostenere la continuità lavorativa. Il segmento “Smart working” (lavoro da casa) ha ampie possibilità di crescita. In Italia, il livello di adozione è ancora basso. Nel 2019, sono stati circa 570mila i lavoratori che hanno adottato questa modalità operativa. Clicca qui per approfondire

TIP, investment-merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha incrementato la sua quota in OVS. Il primo acquisto ha riguardato 35mila azioni, al prezzo di 1,7378 ciascuna. Il secondo 200mila azioni, al prezzo di 1,5524 euro ciascuna. È quanto risulta dall’ultimo internal dealing. Clicca qui per approfondire