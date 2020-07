Affari a Piazza Affari

Venerdì, 31 luglio 2020 - 08:12:00 Affari in Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza Cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa in questi giorni: da Retelit a Intred e KolinPharma...

La Borsa di Milano Affari in Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza Retelit è una società di telecomunicazioni a banda larga. Il Tar del Lazio ha accolto l’impugnativa di Retelit contro i due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, con i quali sono stati esercitati i poteri relativi al Golden Power. Con uno dei decreti, era stata stabilita, a carico della società, la sanzione pecuniaria pari a 140.137 euro. La vicenda del Golden Power scaturisce dalla nomina del nuovo Cda di Retelit, avvenuta nell'aprile 2018. CLICCA QUI Kolinpharma, società attiva nell’ambito della nutraceutica, ha ricevuto un finanziamento da Banca Progetto, assistito da garanzia di Mediocredito Centrale tramite il Fondo di Garanzia. Il prestito ha un importo di 3 milioni euro, una durata di 72 mesi, con preammortamento di 12 mesi e rata mensile. L’operazione è stata avviata con l’obiettivo di finanziare i progetti di sviluppo di Kolinpharma. CLICCA QUI EdiliziAcrobatica è il primo operatore quotato del settore dell’edilizia operativa in doppia fune di sicurezza. La società, nell’ambito dell’operazione “Elite - Intesa Sanpaolo Basket Bond”, ha stipulato con Intesa Sanpaolo un contratto relativo all’emissione di un prestito obbligazionario da 10 milioni di euro. Il prestito è finalizzato allo sviluppo di nuovi mercati, alla continuazione del processo di internazionalizzazione e allo sviluppo di nuove linee di business. CLICCA QUI Intred è un operatore attivo nell’ambito delle telecomunicazioni a banda larga. La società ha approvato la fusione per incorporazione di Qcom in Intred. L’operazione, che si inquadra nel più ampio processo di ridefinizione e riorganizzazione societaria, razionalizzerà i livelli decisionali, la gestione delle risorse e i costi di struttura, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni societarie, contabili, fiscali e amministrative. CLICCA QUI Abitare In è uno sviluppatore immobiliare attivo a Milano. Banca Akros ha avviato la copertura sul titolo, assegnando il giudizio Buy, con target price pari a 54 euro. Il prezzo obiettivo esprime, rispetto a quello corrente, un potenziale rialzo del 33%. Lo studio focalizza l’attenzione sul modello di business della società, basato sulla costruzione di abitazioni “tailor made”, ovvero modellate sulle necessità del cliente. Questa modalità operativa permette di raggiungere economie di scala. CLICCA QUI