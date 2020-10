Affari a Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza

CleanBnB, società che si occupa della gestione degli affitti brevi, ha siglato una partnership strategica con Banca Generali. Gli oltre 2mila professionisti della prima Banca private di Piazza Affari potranno trovare i servizi di CleanBnB all’interno della piattaforma di consulenza BG Personal Advisory. La partnership ha l’obiettivo di offrire consulenza evoluta ai clienti privati che intendono entrare nel mercato immobiliare degli affitti brevi. Per approfondire clicca qui

Abitare In è uno sviluppatore immobiliare attivo a Milano. Alcuni analisti hanno confermato la raccomandazione positiva sul titolo. Il primo è Intesa Sanpaolo, che ha ribadito il giudizio Buy, con target price pari a 50 euro. Il secondo è Fidentiis, che conferma il giudizio Buy, con target price pari a 59 euro. Per approfondire clicca qui

Banco Bpm. L’a.d., Giuseppe Castagna, ha ribadito che l’operazione tra Intesa Sanpaolo e UBI, avendo modificato l’assetto del sistema bancario italiano, deve spingere le altre banche a valutare possibili operazioni straordinarie. Ha confermato che la presentazione del nuovo piano industriale dovrebbe avvenire entro la fine del 2020. In merito alla possibile cessione di 1 miliardo di inadempienze probabili, ha dichiarato che, in caso di esito positivo, l’annuncio dovrebbe avvenire in occasione della prossima trimestrale. Per approfondire clicca qui

TIP è un investment/merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento Star di Borsa Italiana. Dagli ultimi incontri con gli investitori sono emerse buone indicazioni. Le impressioni sull’andamento delle società principali in cui TIP è investita sono positive, con cali del fatturato intorno a -10/-15%. Tip è quindi molto confidente sulle prospettive di queste società anche per il 2021. Per approfondire clicca qui

Relatech ha rilasciato la nuova versione della soluzione ReFab4.0, dedicata all’Industria4.0 per il monitoraggio di sistemi e processi produttivi. Si tratta di una verticalizzazione della piattaforma digitale cloud-based RePlatform. Grazie all’utilizzo di strumenti IoT, la soluzione consente di monitorare i parametri di funzionamento dei macchinari e dei processi di produzione, e di elaborare analisi evolute basate su algoritmi di Machine Learning per prevenire possibili malfunzionamenti. Per approfondire clicca qui