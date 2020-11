Affari a Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza

A2A, operatore multi-utility, ha sottoscritto un accordo di cooperazione con Ardian riguardante l’idrogeno verde, quello prodotto senza emettere CO2. L’amministratore delegato, Renato Mazzoncini, afferma che “è un'occasione importante per studiare le potenzialità dell'idrogeno verde e per sviluppare modelli di business che coniughino la sostenibilità ambientale della produzione rinnovabile, con le imprescindibili caratteristiche di flessibilità e programmabilità necessarie al funzionamento ottimale della rete elettrica nazionale”. Per approfondire clicca qui

Relatech ha organizzato un nuovo webinar sulla piattaforma zoom, che sarà trasmesso anche in live streaming sul sito di FinanzaOnline e sulla pagina Linkedin di Wall Street Italia. Fra gli ospiti della tavola rotonda, ci saranno rilevanti figure protagoniste del panorama socio-economico, finanziario e del mondo della ricerca. L'evento si svolgerà il prossimo 30 novembre alle ore 16,00 tramite zoom

Falck Renewables, un gruppo che sviluppa, progetta, gestisce e costruisce impianti per la produzione di energia rinnovabile, e Eni New Energy hanno completato l'acquisizione del progetto solare "ready to build" Westmoreland da 30 MW, situato nel Westmoreland County, Virginia (USA). Il valore totale dell'investimento è di circa 35 milioni di dollari. L'entrata in esercizio dell'impianto è attesa nel terzo trimestre 2021.

AbitareIn, sviluppatore immobiliare attivo a Milano, ha approvato il bilancio al 30 settembre 2020, che presenta i principali risultati in crescita a doppia cifra. I ricavi consolidati sono stati pari a 73,1 milioni di euro +63,9% su base annua (44,6 milioni al 30.09.2019). L'Ebt consolidato rettificato ammonta a 12,4 milioni, +30,5% su base annua (9,5 milioni al 30.09.2019). L'utile netto consolidato di spettanza del gruppo si attesta a 9,2 milioni (6,4 milioni al 30.09.2019).

Wiit, operatore attivo nel mercato dei servizi Cloud computing e quotato sul segmento STAR, ha nominato Igor Bailo quale nuovo Chief Operating Officer del Gruppo. Il manager guiderà il processo di integrazione ed internazionalizzazione del Gruppo, garantendo una evoluzione coerente al modello operativo. Bailo si è laureato con lode in ingegneria gestionale all'Università di Padova e ha un master in Business Administration conseguito alla University of California, Berkeley.