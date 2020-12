Affari in Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza

Unicredit. Dopo il comitato nomine di ieri, che ha avviato il processo di selezione per il nuovo Ceo, giovedì prossimo si dovrebbe riunire il CdA per definire una short-list di candidati. (Il Corriere della Sera). Non è escluso che la scelta definitiva possa avvenire all’inizio del prossimo anno. E' molto probabile che il nuovo Ceo sia nominato prima della naturale scadenza della carica di Jean Pierre Mustier. Per approfondire clicca qui

Snam. In un’intervista su Il Sole24Ore, il Ceo Marco Alverà, parla del ruolo essenziale delle reti gas nel lungo termine, ed elenca le numerose opportunità di crescita del gruppo, non solo in Europa, ma anche in zone come il Medioriente, in Cina e in India. Sul fronte acquisizioni, il Medioriente e il Mediterraneo “restano un’area chiave per la transizione energetica, e Snam ha conversazioni in corso per avviare nuove iniziative e progetti nei prossimi mesi”. Per approfondire clicca qui

Esprinet, distributore di computer, server e software con forte presenza in Italia e Spagna, ha stipulato un accordo vincolante per l’acquisto della totalità di Dacom, leader nella distribuzione specializzata di prodotti e soluzioni per l’Automatic Identification and Data Capture, e di IdMaint, società specializzata nei servizi di manutenzione e supporto tecnico pre e post vendita sui prodotti Auto-ID. Con queste operazioni, che seguono l’acquisizione di GTI Group in Spagna, il Gruppo si rafforza nel segmento Advanced Solutions, diventando il principale distributore nel Sud Europa nella nicchia dell’AIDC. Per approfondire clicca qui

Sebino è una società attiva nella progettazione, sviluppo, e installazione di sistemi antincendio e security per multinazionali e main contractor. Secondo l’Outlook 2021 di Savills Investment Management, la logistica è fra quei settori che stanno attirando l’attenzione degli investitori. Una situazione favorevole per Sebino, per la quale lo sviluppo della logistica costituisce un potente volano di crescita, dato che i siti di stoccaggio necessitano di sistemi antincendio e di sicurezza. Per approfondire clicca qui

Relatech è una Digital Enabler Solution knowledge Company e PMI Innovativa specializzata in Big Data, Blockchain, Machine Learning e Cloud. La controllata Mediatech ha siglato con Idroterm un accordo triennale per la fornitura di una soluzione in Cloud per la sicurezza informatica basata sulla tecnologia Kaspersky. Questa soluzione fa parte della più ampia offerta di Relatech, costituita dalla piattaforma digitale e cloud based RePlatform. Per approfondire clicca qui