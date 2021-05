Affari a Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza

Unicredit chiude il primo trimestre 2021 con un utile netto di 887 milioni, spinto dall'ottima performance di commissioni e attività di trading e dal controllo dei costi. Il consensus, pubblicato sul sito web della banca, indicava un utile netto di 396 milioni. Il dato si confronta con una perdita netta di 2,7 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. I ricavi sono stati pari a 4,7 miliardi, +7,1% rispetto ad un anno prima. Per approfondire clicca qui

Intred è un operatore attivo nell’ambito delle telecomunicazioni a banda larga. Il fatturato della società al 31 marzo 2021, non sottoposto a revisione legale, si attesta a circa 9,4 milioni di euro, +10% su base annua. L’incremento è stato sostenuto dalle vendite di connessioni in banda ultralarga, aumentate del +19% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La crescita più consistente si è registrata sui servizi con canoni ricorrenti, il core business dell’azienda. Per approfondire clicca qui

Promotica, agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, ha avviato la campagna di fidelizzazione per Cash & Carry. Si tratta di una raccolta punti a catalogo valida nei 68 punti vendita dell’insegna, distribuiti in 9 regioni italiane. Cash & Carry è parte di Selex Gruppo Commerciale, presente in tutta Italia con 3.207 punti vendita facenti capo anche ai marchi A&O, Famila e molteplici insegne regionali e locali. Per approfondire clicca qui

Sebino è una società attiva nella progettazione, sviluppo, e installazione di sistemi antincendio e security. Integrae Sim ha confermato il giudizio Buy sul titolo, con target price pari a 8,77 euro. Gli analisti hanno commentato la nuova commessa stipulata da Sebino con GSE Group per lo sviluppo di impianti antincendio del nuovo centro logistico Pirelli a Settimo Torinese, del valore di circa 1,6 milioni di euro. Nella nota si legge: “Continuiamo a ritenere vincente la strategia del management di offrire ai propri clienti un servizio integrato”. Per approfondire clicca qui

Wiit è un operatore attivo nel mercato dei servizi Cloud computing e quotato sul segmento STAR. L’assemblea ordinaria ha approvato lo stock split (1:10). Il perfezionamento dell’operazione è previsto dopo il pagamento del dividendo (12 maggio), entro la fine del mese di maggio. Pur non alterando il flottante (36,15% escludendo le azioni proprie), il frazionamento dovrebbe favorire gli scambi e aumentare sensibilmente la liquidita del titolo, rendendolo più accessibile e attraente anche alla comunità dei piccoli investitori. Per approfondire clicca qui