Affari in Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza

EdiliziAcrobatica, la prima società quotata del settore dell'edilizia operativa in doppia fune di sicurezza, ha chiuso il 2021 con un incremento del 186,7% dei contratti sottoscritti, pari a 121 milioni di euro, rispetto al 2020 (42,2 milioni di euro). In Francia, nonostante la totale assenza dei benefici fiscali e la situazione pandemica, nel 2021 EdiliziAcrobatica France ha sottoscritto contratti pari a 4 milioni di euro, con una crescita del 17,6% rispetto al 2020 (3,4 milioni di euro). Per approfondire clicca qui

Promotica è un'agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy. Giochi Preziosi è entrata nel capitale di Promotica con l’acquisto di 500.000 azioni ordinarie, corrispondenti al 3,11% del capitale sociale, ad un prezzo di 3 euro ciascuna. Il controvalore dell’operazione ammonta a 1.500.000 euro. La transazione sarà eseguita entro il 15 gennaio 2022. Per approfondire clicca qui

Giglio Group è una società attiva nel campo del commercio elettronico. Si chiama "Giglio Meta" la nuova divisione del gruppo Giglio dedicata allo sviluppo di progetti Metaverso ed NFT. Nel 2021, il gruppo ha investito in una serrata attività di ricerca, con l'obiettivo di offrire ad aziende, brand, artisti ed enti, l'assistenza necessaria per entrare nello spazio tridimensionale del Metaverso e degli NFT in molteplici settori. Per approfondire clicca qui

CrowdFundMe, l'unica piattaforma di equity crowdfunding quotata, nel corso del 2021, ha registrato un significativo incremento dei principali Key Performance Indicator (KPI). I capitali raccolti sono cresciuti a 27,5 milioni di euro, con un aumento del 58% sul 2020 (17,4 milioni) e del 175% sul 2019 (10 milioni di euro). Cresce anche la raccolta media, che arriva a 727.091 euro, contro i 513.414 euro del 2020 (+41,6%) e i 455.704 euro del 2019. Per approfondire clicca qui

Abitare In è uno sviluppatore immobiliare attivo a Milano. Chi pensava che la crisi provocata dal Covid avrebbe fatto diminuire i prezzi delle case rimarrà deluso dai dati pubblicati su MF, che riporta le analisi di Immobiliare Insights, business unit di Immobiliare.it specializzata in studi di mercato. Secondo la ricerca, nel 2021 i prezzi del mattone sono aumentati dell'1,7% su base annua, con una cifra media ad acquisto, al livello nazionale, di oltre 2 mila euro a metro quadro. Per approfondire clicca qui