Affari in Piazza Affari, le novità dalle small cap lombarde

Tps, società attiva nei servizi di ingegneria per l'aeronautica e l'automotive, ha ricevuto, nell'ambito della prima edizione dei Leonardo Supplier Awards organizzati da Leonardo, due riconoscimenti. Si tratta del premio Service Excellence, che riconosce la sua puntualità, qualità, spirito di collaborazione ed impegno verso l'eccellenza, e il Sustainability Award, in riconoscimento dei risultati raggiunti in ottica di sviluppo sostenibile. PER APPROFONDIRE CLICCA QUI

International Care Company, società che opera nel mercato dei servizi di assistenza alla persona, è sbarcata in borsa lo scorso 8 dicembre, segmento Euronext Growth Milan. Il collocamento si è concluso con una raccolta pari a 2,5 milioni di euro (in caso di eventuale esercizio integrale dell'opzione greenshoe), mentre la domanda è stata pari a circa 4 volte l'offerta. La società è specializzata in due settori ad alto potenziale di crescita: la "Siver economy" e la sanità digitale. PER APPROFONDIRE CLICCA QUI

TIP è un investment/merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento Star di Borsa Italiana. Azimut Benetti, società ricompresa nel portafoglio della società, compare al primo posto nella top chart mondiale 2022 dei costruttori di yacht da 24 metri in su. La classifica, stilata ogni anno da Boat International, prende in considerazione i cantieri più produttivi. PER APPROFONDIRE CLICCA QUI

AbitareIn, uno sviluppatore immobiliare attivo a Milano, ha chiuso l'anno con ricavi e marginalità in crescita a doppia cifra, e con un portafoglio ordini di 634 unità tipo, per 295 milioni di euro. Aumenta anche l'utile per azione, che raggiunte la cifra di 0,47 euro (0,35 euro al 30.09.2020). I ricavi consolidati sono stati pari a 124,8 milioni di euro (+70% rispetto alla cifra di 73,1 milioni al 30.09.2020). PER APPROFONDIRE CLICCA QUI