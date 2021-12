Affari in Piazza Affari, tutte le novità dalle small cap lombarde

EDILIZIACROBATICA, la prima società quotata del settore dell'edilizia operativa in doppia fune di sicurezza, chiude il mese di novembre 2021 con un incremento del 191% su base annua dei contratti sottoscritti nei primi 11 mesi dell'anno. L'incremento si conferma anche per il solo mese di novembre, in crescita del 80,4%. Per quanto riguarda EdiliziAcrobatica France, il valore dei cantieri consegnati nel mese di ottobre è di circa 305 mila euro. I primi 11 mesi dell'esercizio mostrano una crescita del 14%. Per approfondire clicca qui

TRIBOO, gruppo che fornisce servizi di assistenza per lo sviluppo e la gestione delle attività digitali, ha approvato alcuni dati finanziari al 30 settembre 2021, non sottoposti a revisione. I ricavi consolidati sono pari a 67,1 milioni di euro, in crescita del 28% rispetto ai 52,4 milioni di euro registrati al 30 settembre 2020. La divisione T-Commerce registra ricavi pari a 40,9 milioni di euro, con un EBITDA pari a 6,3 milioni di euro. TMediahouse chiude il periodo con ricavi pari a 9,2 milioni di euro e con una marginalità pari a 570 migliaia di euro. T-Agency registra ricavi per 18 milioni di euro ed un EBITDA pari a 1,1 milioni di euro. Per approfondire clicca qui

PROMOTICA, un'agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy, ha acquistato da Giochi Preziosi l'80% di Grani&Partners, società internazionale che opera nel mercato promozionale dei prodotti dedicati al mondo del bambino. Questa operazione consentirà a Promotica di posizionarsi tra le realtà leader in Italia e all'estero nel settore delle Promotion, con un'offerta ben diversificata per tipologia di target (adulti e bambini), di settore e a livello geografico, con posizioni interessanti in Asia. Per approfondire clicca qui

TIP, investment/merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha ricevuto Standard Ethics, agenzia indipendente che analizza le politiche di sostenibilità attuate dalle imprese, il rating di Investment Grade (rating di EE-). Per l'agenzia, la società in questi anni "ha avviato un credibile processo di implementazione delle indicazioni internazionali sulla sostenibilità adeguandole alla propria peculiarità". Per approfondire clicca qui

RELATECH, Digital Enabler Solution knowledge Company e PMI Innovativa specializzata in Big Data, Blockchain, Machine Learning e Cloud, ha acquisito il residuo 46,50% del capitale sociale di Xonne, entrata a far parte del Gruppo Relatech nel 2020. Xonne potrà contribuire allo sviluppo di soluzioni sul Metaverso, basate sulla condivisione di un'innovativa realtà aumentata, che permette agli utenti di collegarsi alla rete con dispositivi tridimensionali e interagire tra loro attraverso degli avatar. Per approfondire clicca qui