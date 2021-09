Alkemy, Triboo, Wiit, Giglio Group fra i titoli della settimana in Borsa

Di seguito si elencano i cinque titoli quotati a Piazza Affari che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

EdiliziAcrobatica, la prima società quotata del settore dell'edilizia operativa in doppia fune di sicurezza, chiude il mese di agosto 2021 con un incremento del +419% dei contratti sottoscritti, pari a 8.368.000 euro, rispetto al 2020 quando si attestò a 1.611.000 euro. La crescita si conferma anche confrontando i dati dei primi 8 mesi dell'anno con lo stesso periodo dell'esercizio precedente. In questo caso, il valore dei contratti sottoscritti, pari a 80,7 milioni di euro, esprime un rialzo di circa il 310% rispetto ai 19,7 milioni del 2020. Per approfondire clicca qui

Alkemy, società specializzata nell'innovazione del modello di business di grandi e medie aziende, chiude il primo semestre con un fatturato consolidato pari a 44,5 milioni di euro, +20% rispetto alla cifra di 37,1 milioni conseguita nello stesso periodo del 2020. L'EBITDA rettificato ammonta a 5 milioni, +72% rispetto alla cifra di 2,9 milioni del primo semestre 2020, grazie all'industrializzazione del modello di business e alla focalizzazione della società su progetti a maggior valore aggiunto. L'EBITDA margin è pari a 11%, +3% su base annua. Per approfondire clicca qui

Giglio Group, società attiva nel campo del commercio elettronico, ha siglato due nuovi accordi quadro di cooperazione commerciale e di distribuzione di prodotti di lusso, uno con la società cinese Eursell, l'altro con la società bielorussa MarketLiga. Eursell ha sede a Shanghai, ed è una piattaforma mondiale di brand di lusso con un volume di vendita annua di 1 milione di pezzi. MarketLiga è una rete in via di sviluppo di negozi duty free. Per approfondire clicca qui

Triboo, gruppo che fornisce servizi di assistenza per lo sviluppo e la gestione delle attività digitali, ha acquisito il 69,5% di Adglow Italia, branch italiano del network internazionale specializzato in social, digital advertising e consulenza per il mondo e-commerce. Il corrispettivo dell'operazione ammonta a 750.000 euro. L'acquisizione di Adglow Italia, che porta in dote un pacchetto di clienti e di partner di livello internazionale, è in piena sintonia con la strategia del Gruppo di ampliare l'offerta di servizi in ambito digital e consulenziale. Per approfondire clicca qui

Wiit è un operatore attivo nel mercato dei servizi Cloud computing e quotato sul segmento STAR. La Banca Centrale d'Irlanda ha approvato il prospetto per l'offerta e ammissione alle negoziazioni del prestito obbligazionario senior, non convertibile, non subordinato e non garantito, per un ammontare nominale compreso tra 130 e 150 milioni di euro. AI fini della procedura di passporting in Italia, il prospetto è stato trasmesso dalla CBI alla CONSOB. Borsa Italiana ha inoltre disposto l'ammissione sul Mercato Telematico delle obbligazioni. Per approfondire clicca qui