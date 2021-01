Borsa: A2A, Wiit, Banca Sistema sono fra i 5 titoli 'cool' della settimana

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

A2A ha comunicato il nuovo piano strategico 2021-30, che prevede un EBITDA da 1,18 miliardi nel 2020 a oltre i 2,5 miliardi nel 2030, passando per 1,20 miliardi nel 2021, 1,35-1,39 miliardi nel 2022. Utile netto da 300 milioni nel 2020 ad oltre 650 milioni nel 2030, 300 milioni nel 2021, 330-350 milioni nel 2022. Indicazioni positive anche dal lato dei dividendi, con la conferma di 8 centesimi per il 2020.

Digital Bros è un gruppo italiano attivo nel settore dei videogiochi. La controllata 505 Games ha annunciato il lancio del videogioco "Puzzle Quest 3", sequel dell'omonima serie "Puzzle Quest", sviluppata da Infinity Plus Two, lo studio australiano recentemente acquisito da Digital Bros. Si tratta della prima release del gioco rilasciata da 505 Games. La serie Puzzle Quest ha generato circa 200 milioni di dollari di ricavi e si stima possa raggiungere circa 32 milioni di utenti a livello globale.

Wiit, operatore attivo nel mercato dei servizi Cloud computing e quotato sul segmento STAR, ha firmato il rinnovo quinquennale del contratto, per un valore complessivo di circa 6,9 milioni di euro, con un Gruppo leader a livello internazionale nel settore dei servizi di Business Process Outsourcing. Il nuovo perimetro dei servizi offerti comprende anche l'accesso alla piattaforma di Smart Working as a service di Wiit per oltre 1000 persone.

Promotica, agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing volte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy, ha dato il via alla nuova campagna di fidelizzazione per SPAR Croazia, player internazionale che opera nel settore della GDO. Lo sviluppo del mercato estero rappresenta un obiettivo strategico per la società, al quale sono destinati anche i capitali raccolti in fase di Ipo.

Banca Sistema è una società specializzata nel factoring relativo ai crediti con la pubblica amministrazione. La Divisione Factoring dell'istituto ha archiviato il 2020 con 3,1 miliardi di euro di volumi di crediti acquistati (+2% su base annua). In forte crescita i crediti ricevuti dai fornitori del sistema sanitario e dal settore del calcio, a fronte di una sostanziale stabilità dei crediti PA e ad una flessione dei crediti fiscali.