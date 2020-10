Borsa: anche Kolinpharma e Matica Fintec tra i titoli della settimana

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Intred, operatore attivo nell’ambito delle telecomunicazioni a banda larga, sbarca nel mercato della telefonia mobile come operatore virtuale. La società bresciana ha infatti siglato una partnership con Vodafone Italia. In base all’accordo, Vodafone metterà a disposizione di Intred la rete mobile che, secondo un sondaggio condotto da Altroconsumo, risulta la migliore in Italia per quanto riguarda velocità di download e upload, navigazione internet e streaming video. Per approfondire clicca qui

Kolinpharma, società attiva nell’ambito della nutraceutica, ha ricevuto la quinta concessione di brevetto in U.S.A. Il nuovo brevetto è stato ottenuto per Milesax e avrà validità fino al 2035. Milesax è un integratore alimentare che ha lo scopo di preservare il buon funzionamento del sistema nervoso e contribuire ad una buona funzionalità muscolare, agendo sinergicamente sulle contratture, sul rilassamento muscolare e sul tono dell’umore, in particolare durante le fasi di riabilitazione e recupero. Clicca qui per approfondire

Relatech, Digital Enabler Solution knowledge Company e PMI Innovativa specializzata in Big Data, Blockchain, Machine Learning e Cloud, ha avviato una collaborazione industriale con Chili S.p.A. per la sperimentazione del progetto di Ricerca e Sviluppo Catch 4.0, verticalizzazione della piattaforma digitale e cloud based RePlatform per il mondo dell’intrattenimento digitale. Chili è un’azienda italiana nata nel 2012 leader nel mercato video entertainment per la distribuzione via internet di film, serie tv e contenuti multimediali. Clicca qui per approfondire

Finlogic è un gruppo attivo nell’identificazione automatica e nei sistemi di etichettatura per la tracciabilità dei prodotti. Integrae ha pubblicato una nota di aggiornamento sul titolo, che segue la pubblicazione dei risultati semestrali. La società di ricerca conferma il giudizio Buy, ma lima il target price a 7,9 euro, dai 8,5 euro precedenti. Il prezzo obiettivo mantiene comunque un ampio upside del 40% circa. Clicca qui per approfondire

Matica Fintec è un produttore di sistemi tecnologici per l’emissione di card destinate all’identificazione e ai pagamenti digitali. Dopo la pubblicazione dei dati semestrali, Integrae Sim ha confermato il giudizio Buy, portando il target price a 2,90 euro, dai 2,75 euro precedenti. Il nuovo target esprime un potenziale rialzo del titolo pari al 123% circa. Integrae Sim conferma le stime già divulgate e vede, per il 2022, un valore della produzione pari a 21,7 milioni, contro i 15 milioni del 2019. Clicca qui per approfondire