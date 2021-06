Borsa, attenzione a Fiera Milano: è fra i 5 titoli della settimana

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Fiera Milano è la principale società fieristica in Italia. Il nuovo Decreto firmato dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ha stanziato 450 milioni di euro a favore di fiere, congressi e agli altri operatori della logistica e del trasporto connessi al turismo. In particolare, al settore delle Fiere saranno destinati circa 163 milioni. Lo stesso ammontare sarà dirottato verso il segmento dei congressi, mentre alla logistica e ai trasporti andranno 123 milioni. Per approfondire clicca qui

Tip è un investment/merchant bank indipendente e diversificata. Giovanni Tamburi, fondatore e Ceo di Tip, nell’intervista pubblicata su Fashion, ha parlato delle tendenze dei consumatori. Se è vero che durante la pandemia sono aumentati gli acquisti online, è anche vero che, superata la fase emergenziale, le persone hanno voglia tornare a fare esperienze all’esterno. Tamburi cita l’esempio di Ovs, società compresa nel portafoglio Tip, che nel mese di maggio ha visto crescere le vendite a doppia cifra rispetto al 2019. Per approfondire clicca qui

Promotica, agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, ha avviato, in partnership con AcomeA SGR, il percorso di Corporate Social Responsibility (CSR). L’adesione al percorso nasce dall’esigenza della società di impegnarsi ancor di più sul piano della sostenibilità, seguendo una strategia graduale e strutturata di CSR, con la finalità ultima di qualificarsi come operatore modello in ambito ESG. Per approfondire clicca qui

Intred, operatore attivo nell’ambito delle telecomunicazioni a banda larga, ha concluso un accordo triennale con Tim, per l’acquisizione del diritto d’uso (IRU) di fibra ottica spenta, utilizzabile su tutto il territorio nazionale. Il controvalore dell’operazione potrà raggiungere i 12 milioni di euro, in funzione dei costi di attivazione e delle tipologie di linee acquistate. L’operazione consentirà ad Intred di accelerare lo sviluppo della propria rete e rispettare quindi gli impegni relativi al bando scuole. Per approfondire clicca qui

Banca Sistema, istituto specializzato nell'acquisto di crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, ha aperto la tredicesima filiale ProntoPegno a Brescia. L’operazione è in linea con il piano di sviluppo triennale della società nell’ambito del credito su pegno. Secondo l’osservatorio della società, nell’ultimo anno il numero delle polizze sottoscritte nel settore del credito su pegno in Italia è salito del 30%, come anche i rinnovi e il numero delle persone che hanno riscattato i beni. Per approfondire clicca qui