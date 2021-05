Borsa: attenzione a Sebino e Wiit, sono tra i 5 titoli della settimana

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Falck Renewables è un gruppo che sviluppa, progetta, gestisce e costruisce impianti per la produzione di energia rinnovabile. La controllata Falck Renewables Sviluppo, proprietaria di un progetto solare in fase di sviluppo in Puglia, ha firmato un contratto con Solvay, Gruppo leader nel settore dei materiali avanzati e dei prodotti chimici di specialità. Il contratto, della durata di 10 anni, riguarderà circa il 70% dell'elettricità prodotta dall’impianto solare. Per approfondire clicca qui

Digital Magics è un business incubator di progetti digitali e fornitore di servizi di consulenza per startup e imprese. Banca Akros ha alzato la raccomandazione sul titolo a Buy (Molto Interessante) da Accumulate (Accumulare). Il target price è stato portato a 6,5 euro, dai 6,7 euro precedenti. Il nuovo prezzo obiettivo esprime un potenziale rialzo del +57% su prezzo corrente. Nonostante il Covid-19 abbia pesato sulla prima metà del 2020, l'azienda e l'intero mercato hanno recuperato velocemente nel secondo semestre. Per approfondire clicca qui

Sebino è attiva nella progettazione, sviluppo, e installazione di sistemi antincendio e security per multinazionali e main contractor. La società ha acquisito una nuova commessa da 2.200.000 di euro, relativa a realizzazioni per committenti finali industriali in 6 siti per un totale di 85.000mq locati a nord di Bucarest, Costanza e Timisoara, che verranno realizzati entro il 2021. L’appalto è stato ottenuto da Global Vision, uno dei principali General Contractor rumeni. Per approfondire clicca qui

Giglio Group, una società attiva nel campo del commercio elettronico, ha siglato un accordo con la società IMAGRO per la distribuzione, in esclusiva per l’Italia, dei tamponi rapidi di autodiagnosi “Boson Rapid SARS-Cov-2 Antigen Test”. L'accordo consolida l’attività di Giglio Group nel settore healthcare, partita nel 2020 con la vendita di mascherine e dispositivi di protezione individuale. Per approfondire clicca qui

Wiit è un operatore attivo nel mercato dei servizi Cloud computing e quotato sul segmento STAR. Etaeria, controllata di Wiit, e Intred hanno sottoscritto un accordo quadro della durata triennale per la fornitura di servizi Cloud e di Cyber Security. Il valore dell’ordine iniziale è di circa 1 milione di euro. Etaeria si occupa di Cloud White Label in modo indiretto, coniugando un’offerta di servizi di sicurezza innovativi agli asset messi a disposizione dal Gruppo Wiit, primo fra tutti il Data Center certificato Tier 4 dall’Uptime Institute. Per approfondire clicca qui