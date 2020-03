Borsa: attenzione a Tps e Finlogic, sono tra i cinque titoli della settimana

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

EdiliziAcrobatica, la prima società quotata del settore dell’edilizia operativa in doppia fune di sicurezza, ha lanciato un nuovo servizio per la sanificazione degli ambienti residenziali, che nasce dalla necessità di contrastare la diffusione dell’epidemia da coronavirus. Fra qualche giorno, l’azienda sarà in grado di effettuare la sanificazione di androni, ascensori, vani scala, in tutti i palazzi d’Italia. Il servizio sarà erogato da tutte le 80 sedi ubicate nel territorio nazionale. Clicca qui per approfondire

Intred è un operatore attivo nell’ambito delle telecomunicazioni a banda larga. Integrae Sim ha confermato il giudizio Buy sul titolo. Il target price è stato portato a 8 euro, dai precedenti 6,52 euro. Rispetto al prezzo corrente, il potenziale rialzo del titolo è pari al 29% circa. Nello studio si legge che i risultati 2019 hanno superato le stime sia in termini di ricavi che di marginalità. Clicca qui per approfondire

Tps è leader nel settore dei servizi tecnici e di ingegneria in campo aeronautico. Il Cda ha approvato il bilancio 2019, che ha mostrato una forte crescita su base annua. I ricavi sono stati pari a 36,8 milioni, + 53% su base annua. L’Ebitda ammonta a 7,05 milioni, + 48%. L’Utile Netto Adjusted è stato pari a 2,7 milioni, +17%. Clicca qui per approfondire

Falck Renewables è un gruppo che sviluppa, progetta, gestisce e costruisce impianti per la produzione di energia rinnovabile. Il Consiglio di Amministrazione ha confermato la proposta di distribuzione di un dividendo unitario ordinario, di 6,7 centesimi per azione, per un totale di circa 19,5 milioni di euro. Falck Renewables ha inoltre perfezionato con Eni un accordo strategico per lo sviluppo congiunto di progetti di energia rinnovabile negli Stati Uniti. Clicca qui per approfondire

Finlogic, gruppo attivo nell’identificazione automatica e nei sistemi di etichettatura per la tracciabilità dei prodotti, ha ricevuto la certificazione FSC, un attestato internazionale che viene attribuito alle aziende gestite secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. Il possesso di questa certificazione consente a Finlogic di rendere tracciabile la provenienza del legname o della carta utilizzati per le etichette, dimostrando in modo trasparente il proprio contributo a una gestione responsabile della materia prima dalle foreste. Clicca qui per approfondire