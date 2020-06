Borsa: Azimut, Tip, Relatech tra i 5 titoli della settimana a Piazza Affari

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Azimut, il principale gestore patrimoniale indipendente italiano, è sotto i riflettori. HSBC ha rafforzato il giudizio Buy, ritoccando il target price da 22,30 a 23,10 euro. Il consenso di Bloomberg registra sul titolo 5 Buy, 7 Neutral, 1 Sell. Target medio 16,70 euro. Clicca qui per approfondire

Neodecortech, leader italiano nella produzione di carte decorative, ha avviato la produzione industriale di due nuovi prodotti. Si tratta di EOSTP e del PPLF in formato largo. Questi nuovi prodotti rientrano nella strategia di diversificazione e di aumento della marginalità. A livello geografico, sono destinati principalmente all’Europa e al Nord America. Clicca qui per approfondire

CleanBnB è una società che si occupa della gestione degli affitti brevi. Il graduale allentamento delle restrizioni agli spostamenti sta sollecitando la ricerca di soluzioni per i viaggi di lavoro o di piacere. Le prenotazioni di case vacanza globali sono cresciute del 127% nelle ultime sei settimane (Fonte AirDNA) e l’appartamento si conferma la scelta ideale per una ripartenza in sicurezza. Clicca qui per approfondire

Tip è un investment e merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento Star. Immuni, la App scelta da governo per contenere l’epidemia da Covid-19, ha già scalato la classifica delle applicazioni più scaricate sugli iPhone. È quanto risulta dai dati elaborati da App Annie. Immuni è stata prodotta da Bending Spoon, società partecipata da Tip. Clicca qui per approfondire

Relatech, Digital Solution Company e PMI Innovativa specializzata nel settore del Digital Enlaber, ha sottoscritto l’accordo vincolante finalizzato all’acquisizione del 60% del capitale sociale di Mediatech, società specializzata in soluzioni e servizi in cloud iper-convergenti. Per Relatech si tratta della sesta operazione di M&A degli ultimi 5 anni. Clicca qui per approfondire