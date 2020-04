Borsa: Banca Sistema, Mediobanca, First Capital da tenere sotto osservazione

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Banca Sistema ha chiuso il primo trimestre 2020 con volume di factoring pari a 700 milioni di euro, confermando la sua posizione di primario operatore italiano del settore. La crescita della banca prosegue anche in questo contesto emergenziale grazie al mantenimento della completa operatività. Clicca qui per approfondire

Giglio Group, società attiva nel campo del commercio elettronico, ha siglato un accordo quadro semestrale con Confindustria per la fornitura di dispositivi di protezione individuale, tra cui le mascherine KN65 – FFP2 – CE, a tutte le aziende associate. Le aziende associate sono oltre 150.000. Clicca qui per approfondire

Mediobanca è sotto i riflettori. Keefe Bruyette & Woods, broker statunitense specializzato nel settore finanziario, ha promosso il giudizio da Market Perform a Outperform fissando un prezzo obiettivo di 7,50 euro. Secondo gli esperti, "il titolo dovrebbe essere più resistente di altre banche italiane grazie al suo forte coefficiente patrimoniale”. Clicca qui per approfondire

Falck Renewables, gruppo che sviluppa, progetta, gestisce e costruisce impianti per la produzione di energia rinnovabile, ha perfezionato l’acquisizione totale di Energía Eólica de Castilla, titolare del parco eolico di Carrecastro, situato in Spagna. Il parco beneficia di un contratto a lungo termine siglato con Holaluz, fornitore di energia spagnolo. Clicca qui per approfondire

First Capital, gruppo di partecipazione finanziaria specializzato in investimenti in Public Equity e di Private Equity, ha chiuso il 2019 con un risultato netto pari a 12,58 milioni di euro (-2,05 milioni nel 2018). Il Patrimonio Netto (NAV) è pari 47,0 milioni, in forte crescita rispetto ai 34,1 milioni del 2018. Il risultato netto è stato pari a 12,58 milioni, grazie all’incremento del portafoglio e alle plusvalenze realizzate. Clicca qui per approfondire