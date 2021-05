Borsa: da Alkemy a Promotica, ecco 5 titoli "caldi" a Piazza Affari

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Alkemy è una società specializzata nell'innovazione del modello di business di grandi e medie aziende. Mediobanca conferma il giudizio Outperform sul titolo, alzando il target price a 16,4 euro dai 10,4 euro precedenti. Gli analisti affermano che la società sia ben posizionata per beneficiare della crescente domanda legata alla trasformazione digitale, ed hanno quindi alzato le stime, anche in termini di marginalità. Per approfondire clicca qui

Digital Magics, business incubator di progetti digitali e fornitore di servizi di consulenza per startup e imprese, ha approvato il piano industriale 2021-2025. La società punta ad espandere il portafoglio di partecipazioni a più di 200 startup, con un target di valore pari a oltre 100 milioni di Euro entro il 2025. Rispetto all’attuale valutazione del management, pari a 50 milioni di Euro, il target rappresenta un incremento del 100%. Per approfondire clicca qui

Sebino è una società attiva nella progettazione, sviluppo, e installazione di sistemi antincendio e security per multinazionali e main contractor. La ripresa post pandemia sta trainando i titoli legati al settore logistico. È quanto afferma un articolo uscito sul Corriere della Sera a firma Andrea Gennai. Secondo un recente studio di Edmond de Rothschild “nei prossimi mesi dovrebbe continuare il forte slancio nel settore dell’immobiliare industriale legato alle infrastrutture”. La notizia interessa imprese come Sebino, che progetta impianti soprattutto per grandi centri logistici. Per approfondire clicca qui

Digital Bros è un gruppo italiano attivo nel settore dei videogiochi. Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha firmato le nuove norme sul Tax Credit, che consentiranno alle aziende del settore di ottenere un credito d’imposta pari al 25% sui costi di produzione dei videogiochi riconosciuti di valore culturale, e per un ammontare massimo di 1 milione di euro. Digital Bros possiede 3 società di sviluppo di videogiochi in Italia e potrà quindi beneficiare dell'incentivo fiscale. Per approfondire clicca qui

Promotica è un’agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy. Integrae Sim ha confermato il giudizio Buy sul titolo, alzando il target price a 4,3 euro dai 3,13 euro precedenti. Il nuovo prezzo obiettivo esprime un potenziale rialzo del +66,8%. Il nuovo giudizio segue la pubblicazione dei dati 2020, che mostrano ricavi pari a 57,01 milioni di euro, sopra le stime di 55,2 euro. L’Ebitda, in linea alle aspettative, mostra un incremento del +79% su base annua. Per approfondire clicca qui