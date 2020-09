Borsa: digitale, tecnologia e innovazione. Attenzione a questi cinque titoli

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Wiit, operatore attivo nel mercato dei servizi Cloud computing, ha effettuato la sua prima acquisizione a livello internazionale, concludendo in Germania un accordo per l’acquisto della totalità di myLoc, operatore tedesco provider di servizi cloud e colocation per le imprese e i privati, parte del Gruppo ProSiebenSat. L’acquisizione permetterà a Wiit di sviluppare i mercati internazionali, ampliare e diversificare l’offerta per l’erogazione di servizi di IT, attuare la strategia di investimento, di crescita e di sviluppo. Clicca qui per approfondire

Relatech, Digital Enabler Solution knowledge Company e PMI Innovativa specializzata in Big Data, Blockchain, Machine Learning e Cloud, ha chiuso il primo semestre con i principali risultati in crescita a doppia cifra. Il valore della produzione è stato pari a 10,7 milioni di euro circa, in crescita del 3% rispetto alla cifra di 10,4 milioni al 30 giugno 2019. L’Ebitda adjusted ammonta a 2,62 milioni, +37% rispetto alla cifra di 1,91 milioni maturata nello stesso periodo dello scorso anno. Clicca qui per approfondire.

Digital Bros, gruppo italiano attivo nel settore dei videogiochi, ha approvato il progetto di bilancio al 30 giugno 2020. Sulla base dei buoni risultati ottenuti, il cda ha deliberato la proposta di distribuzione di un dividendo pari a 15 centesimi di euro per azione. L’utile netto si presenta pari a 15 milioni di euro, in forte crescita (16,3 milioni di euro al netto delle poste non ricorrenti), rispetto alla perdita netta di 1,5 milioni di euro al 30 giugno 2019. Clicca qui per approfondire

Neodecortech è leader italiano nella produzione di carte decorative. Lo smart working potrebbe stimolare il settore delle ristrutturazioni e dell’interior design. Lo afferma la società nell’ultimo comunicato. La nuova modalità lavorativa rimette al centro dell’attenzione la casa, gli spazi e le comodità che essa può offrire. Gli interventi di ristrutturazione saranno inoltre stimolati dal bonus 110%, il nuovo beneficio fiscale previsto dal Governo. Clicca qui per approfondire

Digital Magics, business incubator di progetti digitali e fornitore di servizi di consulenza per startup e imprese, investirà in sei start-up innovative insieme a Cdp Venture Capital. La società ha stanziato circa 300mila euro, Cdp circa 1,6 milioni di euro. All’iniziativa hanno partecipato anche altri investitori istituzionali. Il processo si è svolto interamente durante il lockdown, e conferma l’interesse da parte degli investitori e delle istituzioni verso le start-up. Clicca qui per approfondire