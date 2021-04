Borsa: Esprinet, Sebino e Ipra sono fra i titoli della settimana

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Esprinet, distributore di computer, server e software con forte presenza in Italia e Spagna, presenta la nuova versione di eWeb CLUB, l’e-commerce “ready to use” che permette ai clienti di creare il proprio store online in maniera semplice, personalizzata ed evoluta. Il progetto rientra nel rafforzamento dei servizi alla base dello sviluppo strategico di Esprinet. Per approfondire clicca qui

Sebino, è una società attiva nella progettazione, sviluppo, e installazione di sistemi antincendio e security per multinazionali e main contractor. Integrae Sim ha confermato il giudizio Buy sul titolo, alzando il target price a 8,77 euro, dai 4,68 euro precedenti. Il nuovo prezzo obiettivo esprime un potenziale rialzo di quasi il 100%. Per approfondire clicca qui

Digital Bros, gruppo italiano attivo nel settore dei videogiochi, ha acquistato il videogioco Ghostrunner per un importo di 5 milioni di Euro. Nel giugno del 2020, Digital Bros aveva acquisito i diritti dalla società polacca All In! Games per la pubblicazione in tutto il mondo del videogioco. L’accordo prevedeva un’opzione di acquisto a favore dell’editore milanese. Per approfondire clicca qui

lpra è gruppo attivo nel settore del packaging di prodotti alimentari. I conti 2020 di Ilpra presentano una marginalità in forte crescita ed una posizione finanziaria netta in significativo miglioramento. I ricavi si attestano a 32,4 milioni, +1% rispetto alla cifra di 32 milioni maturata nel 2019. L’Ebitda si attesta a 6,2 milioni, +36,8% su base annua. Per approfondire clicca qui

CrowdFundMe, unica piattaforma di equity crowdfunding quotata, ha avviato il collocamento del minibond della PMI 3A Sport, distributore e partner di grandi marchi d’abbigliamento come Nike, Converse, Tommy Hilfiger e Calvin Klein. Si tratta di un’obbligazione di breve termine di appena 18 mesi, con un rendimento annuo a scadenza del 4,25%. I fondi raccolti serviranno per accelerare la strategia di espansione di 3A Sport. Per approfondire clicca qui