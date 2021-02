Borsa: Fiera Milano, Nexi, Alkemy sono tre dei cinque affari a Piazza Affari

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Fiera Milano, la principale società fieristica in Italia, ha sottoscritto due contratti di finanziamento per complessivi 62 milioni di euro. Le nuove risorse rinforzeranno la struttura finanziaria sostenendo l’operatività del Gruppo, in un periodo come questo ancora caratterizzato dalle incertezze legate alla pandemia. Il nuovo Piano Strategico 2021-2025 sarà presentato al mercato il prossimo 23 febbraio. Per approfondire clicca qui

Alkemy, società specializzata nell'innovazione del modello di business di grandi e medie aziende, ha ridisegnato il sito e-commerce di EasyCoop, il servizio di spesa online di Coop Alleanza 3.0. L’obiettivo è quello di creare un’esperienza di spesa online più veloce ed appagante, fattore fondamentale in un periodo come questo, in cui l’e-commerce, anche per via della pandemia, inizia a farla da padrone. Per approfondire clicca qui

Relatech, Digital Enabler Solution knowledge Company e PMI Innovativa specializzata in Big Data, Blockchain, Machine Learning e Cloud, ha approvato il budget dei ricavi delle vendite per l’anno 2021, previsti a 26,2 milioni di euro, in crescita del 43% rispetto al risultato del 2020. Il dato non tiene in considerazione eventuali acquisizioni. Per approfondire clicca qui

Nexi ha collocato 1 miliardo di euro di obbligazioni unsecured equity-linked convertibili in azioni ordinarie. Questo ulteriore bond convertibile va a rafforzare il profilo di indebitamento di Nexi abbassando il costo del debito, pari a circa il 2,1%. L’impatto positivo a livello pre-tasse si aggira intorno a 20 milioni di euro all’anno. Per approfondire clicca qui

Promotica è un’agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing finalizzate ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy. In un’intervista, il Ceo Diego Toscani parla dell’adozione delle nuove tecnologie: “Con l’Intelligenza Artificiale riusciamo a raccogliere e analizzare una mole di dati che rende possibile una profilazione più precisa del consumatore”. Promotica punta inoltre a rinforzarsi sui mercati dell’Europa dell’Est, e successivamente in quelli dell’Asia Pacifico. Per approfondire clicca qui