Borsa, i titoli della settimana: Relatech, TIP, Digital Bros e...

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Relatech, una Digital Enabler Solution knowledge Company e PMI Innovativa specializzata in Big Data, Blockchain, Machine Learning e Cloud, ha acquistato il residuo 40% del capitale di Mediatech, società specializzata in soluzioni su tecnologia Cloud e Cybersecurity. Le due società hanno deciso di anticipare l’operazione, prevista per l’anno 2023. Inoltre, Relatech ha perfezionato l’acquisizione del 60% del Gruppo Sigla, specializzato in ambito ICT e automazione. Per approfondire clicca qui

Falck Renewables, un gruppo che sviluppa, progetta, gestisce e costruisce impianti per la produzione di energia rinnovabile, ha aggiunto altri 74,1 MW di nuova capacità eolica, grazie all’entrata in esercizio dell’impianto di Brattmyrliden in Svezia, che si stima possa generare fino a 263,5 GWh di elettricità all’anno. Il parco eolico è titolare di un Corporate Power Purchase Agreement Virtuale di 10 anni, firmato il 22 luglio 2020 con Ball Corporation. Per approfondire clicca qui

Digital Bros è un gruppo italiano attivo nel settore dei videogiochi. La controllata 505 Games ha siglato un contratto con Remedy Entertainment Plc per la produzione e la pubblicazione di un nuovo videogioco, uno spin-off del pluripremiato Control. L’investimento iniziale per la produzione di Condor ammonta a 25 milioni di Euro. La produzione, il marketing e i ricavi futuri del videogioco saranno equamente divisi tra Digital Bros e Remedy Entertainment. Per approfondire clicca qui

Giglio Group è un società attiva nel campo del commercio elettronico. Integrae Sim ha assegnato il giudizio Buy al titolo, con target price pari a 3,7 euro. Negli ultimi anni, Giglio ha messo a punto una serie di cambiamenti, che hanno rimodellato la struttura della società, ampliando la gamma di prodotti offerti. Secondo le stime di Pictet, le vendite globali attraverso piattaforme online sono viste crescere del 14,5% a 611 miliardi, dopo il +26% del 2020 determinato dalla pandemia. Per approfondire clicca qui

TIP è un investment/merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento Star di Borsa Italiana. Kepler Cheuvreux ha alzato la raccomandazione sul titolo, portandola a Buy (Molto Interessante) da Hold. Il target price passa a 9,4 euro dai 8,55 euro precedenti. Secondo gli analisti “c’è stato un rerating significativo di Amplifon, Sesa e Interpump”, società incluse nel portafoglio di Tip. Per approfondire clicca qui