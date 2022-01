Lindbergh, Digital Bros, Reti: le novità dalle small cap a Piazza Affari

Affari a Piazza Affari: le novità dalle small cap

Lindbergh è un gruppo attivo nell'offerta di prodotti, servizi e soluzioni di logistica. Dopo la comunicazione relativa all'esercizio integrale dell'opzione Greenshoe, Integrae Sim ha confermato il giudizio Buy (Molto Interessante) sul titolo, con target price pari a 4,35 euro. Rispetto al prezzo corrente, il target esprime un potenziale rialzo del 94% circa. Per approfondire clicca qui

International Care Company opera nel mercato dei servizi di assistenza alla persona. Secondo un'indagine condotta dall'Associazione 50&Più e dalla Fondazione Leonardo e riportata da La Repubblica, gli ultracinquantenni utilizzano frequentemente le nuove tecnologie, e alcuni hanno sperimentato i sistemi di telemedicina. Una notizia positiva per ICC, che ha una linea di business dedicata ai Servizi di Assistenza Salute/Digital Health & Terza e Quarta età. Per approfondire clicca qui

Digital Bros è un gruppo italiano attivo nel settore dei videogiochi. Questa settimana è stata comunicata un’importante notizia di settore. Microsoft ha annunciato l'acquisto del produttore di videogiochi Activision Blizzard. L'operazione ha un valore di 68,7 miliardi di dollari, cifra che sarà corrisposta in contanti. Si tratta di un importo record per il settore, e dell'acquisizione più importate della storia di Microsoft, che in questo modo diventerà la terza società di videogiochi più grande al mondo. Per approfondire clicca qui

Reti, tra i principali player italiani nel settore dell'IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration, Cyber Security, Big Data & Analytics, AI, IoT, Cloud, ha avviato una collaborazione con One Identity by Quest. L'obiettivo è quello di sostenere le imprese nella gestione dei processi di Identity Governance and Administration (IGA), tramite l'offerta di soluzioni incentrate sul business, modulari e integrate. Per approfondire clicca qui

Kolinpharma, società attiva nell'ambito della nutraceutica, ha ottenuto la certificazione internazionale UNI EN ISO 14001:2015, che attesta come il Sistema di Gestione Ambientale della società rispetti i processi a carattere ambientale. Con ISO 14001 salgono a sette le certificazioni di carattere aziendale ottenute Kolinpharma, dopo la ISO 9001, ISO 22000, ISO 37001, ISO 26000, ISO 45001 ed Eccellenza Italiana. Per approfondire clicca qui