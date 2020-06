Borsa: Moncler e Banca Mediolanum sono due dei cinque titoli della settimana

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Banca Mediolanum ha presentato Flowe, la nuova iniziativa di digital banking esperienziale, che ha l’obiettivo di raccogliere in breve tempo un elevato numero di sottoscrittori, soprattutto tra i giovani. Flowe offre due modalità contrattuali: Fun, totalmente gratuita, e Friend con un canone mensile di 10 euro e maggiore flessibilità di utilizzo e servizi. Clicca qui per approfondire

Tamburi Investment Partners, investment e merchant bank indipendente e diversificata, continua il suo programma di acquisto di azioni proprie. Fra l’8 e il 12 giugno, ha acquistato 94.001 azioni ordinarie (pari allo 0,055% del capitale sociale) al prezzo medio di 5,9 euro, per un controvalore complessivo di 554.678 euro circa. Clicca qui per approfondire

Relatech è una Digital Solution Company e PMI Innovativa specializzata nel settore del Digital Enlaber. Nonostante gli effetti negativi del Covid-19, le imprese continueranno ad investire in cybersecurity. Saranno proprio le conseguenze del lockdown, che ha spinto le aziende verso la trasformazione digitale, ad imprimere una nuova accelerazione al mercato. Si stima che le soluzioni HCI cresceranno fino al 2023 ad un CAGR del 32,9%. Clicca qui per approfondire

Moncler sotto i riflettori. Bernstein ha rafforzato il giudizio Outperform alzando il target price da 34 a 40 euro. La società chiude il primo trimestre con un calo del 18% dei ricavi a cambi costanti a 310 milioni di euro, zavorrati dagli effetti dell'epidemia di coronavirus. Il consenso aggiornato di Bloomberg su Moncler registra: 15 Buy, 8 Neutral, 2 Sell. Target medio 37,0 euro. Clicca qui per approfondire

EdiliziAcrobatica è la prima società quotata del settore dell’edilizia operativa in doppia fune di sicurezza. Il nuovo servizio di sanificazione degli ambienti, lanciato dalla società per contrastare l’epidemia da Covid-19, sta riscuotendo molto successo. In appena due mesi, ha ricevuto 500 richieste di sanificazione. Il servizio è stato richiesto sia Italia che in Francia, dove la società ha aperto sedi a Perpignan, Tolosa, Nizza, Lione e Montpellier, per un fatturato di oltre 100mila euro. Clicca qui per approfondire