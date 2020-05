Borsa: Nexi, Banca Sistema, Unicredit, i finanziari si muovono a Piazza Affari

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Nexi sotto i riflettori. Secondo Bloomberg, la società sta intensificando i colloqui con Sia per arrivare a una fusione e creare il big europeo nei sistemi di pagamento. L'indiscrezione circola da tempo. In più, fonti vicine alla vicenda riportano che i manager dei due gruppi si sono incontrati nelle ultime settimane. Clicca qui per approfondire

Unicredit. Goldman Sachs ha rafforzato il giudizio Buy, ritoccando il target price da 11,20 a 11,30 euro. L'upside potenziale rispetto al prezzo corrente supera il +50%. Il consenso raccolto da Bloomberg registra: 25 Buy, 4 Neutral, 0 Sell. Target medio 16,10 euro. Titolo presente nel Portafoglio LONG PIAZZA AFFARI Raccomandato da Websim. Clicca qui per approfondire

Banca Sistema, società attiva nel factoring e nel recupero crediti, ha digitalizzato l’attività di cessione del quinto. Con la nuova piattaforma i clienti possono sottoscrivere un finanziamento “QuintoPuoi” online senza l’obbligo di incontrare fisicamente la rete commerciale. La piattaforma va incontro alle esigenze della clientela emerse in questo periodo di emergenza sanitaria. Clicca qui per approfondire

Giglio Group, società attiva nel campo del commercio elettronico, ha siglato un nuovo e importante accordo con Confcommercio. La partnership prevede la realizzazione di un portale dedicato e finalizzato alla fornitura di mascherine protettive KN95-FFP2 senza valvola. In base gli accordi, gli associati di Confcommercio potranno acquistare i dispositivi di protezione attraverso il portale e a condizioni esclusive. Clicca qui per approfondire

Neodecortech, leader italiano nella produzione di carte decorative, è stata ammessa al Mercato Telematico Azionario e ha presentato la domanda di ammissione al segmento STAR. Websim ha intervistato l’amministratore delegato, Luigi Cologni. “Il passaggio all’Aim era già stato deciso tre anni fa, faceva già parte del nostro percorso di Borsa definito in fase di Ipo. Abbiamo deciso di puntare allo Star soprattutto per la visibilità che offre. Inoltre, il passaggio dovrebbe facilitare la raccolta di nuovi capitali nel momento in cui dovessimo averne bisogno”. Clicca qui per approfondire