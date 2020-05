Borsa: occhi puntati su Snam, Coima Res, Relatech, CleanBnB e CrowdFundMe

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Snam ha pubblicato i risultati del primo trimestre 2020, che si presentano migliori delle attese. I ricavi sono in crescita a 691 milioni di euro (contro i 688 milioni attesi). L’EBITDA ammonta a 567 milioni (contro 560 milioni). L’utile netto è stato pari a 298 milioni (283 milioni). In termini di outlook, è stato confermato l’impatto limitato dalla crisi relativa al covid-19. Sono stati confermati anche gli investimenti del piano 2019-2023. Clicca qui per approfondire

Relatech, Digital Solution Company e PMI Innovativa specializzata nel settore del Digital Enlaber, che comprende Big Data, Blockchain, Intelligenza artificiale, Machine Learning, IOT, sicurezza informatica e Cloud, ha ampliato la partnership con un cliente internazionale che opera nel mercato delle telecomunicazioni. Relatech collaborerà all’evoluzione dei servizi del cliente, coprendo tutte le fasi previste dal ciclo di produzione. Per maggiori dettagli clicca qui

Coima Res è una società immobiliare specializzata nel segmento uffici con un portafoglio concentrato a Milano. Mediobanca ha confermato il giudizio Outperform, con target price a 9 euro. L’istituto sottolinea la resilienza del modello di business della società, che concentra il 90% dei suoi asset a Milano, città che traina il settore immobiliare, e in particolare nelle zone più strategiche, come Porta Nuova. Per maggiori dettagli clicca qui

CleanBnB è una società che si occupa della gestione degli affitti brevi. AirBnB, portale internazionale rivolto alle persone in cerca di un alloggio per brevi periodi, ha registrato un’impennata di prenotazioni in alcuni paesi europei, come Danimarca e Olanda. Ne parla un articolo uscito sul Financial Times. È il segnale che i cittadini, finora costretti a stare in casa per l’epidemia, stanno ricominciando a programmare le ferie. Per i dettagli clicca qui

CrowdFundMe è l’unica piattaforma di equity crowdfunding quotata. Integrae Sim ha avviato la copertura sul titolo assegnando il giudizio Buy, con un target price pari a 6,75 euro, prezzo che, rispetto all’attuale quotazione, esprime un potenziale rialzo di quasi il 40%. In merito all’epidemia da Covid-19, nello studio si legge che gli impatti sul business saranno minimi. Infatti, la società è pienamente operativa grazie all’utilizzo del lavoro a distanza. Per i dettagli clicca qui