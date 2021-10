Borsa: Sebino, Relatech e WIIT sono fra i 5 titoli della settimana

Di seguito si elencano i cinque titoli quotati a Piazza Affari che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Banca Sistema, istituto specializzato nell'acquisto di crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, nei primi nove mesi del 2021 ha guadagnato 100 nuovi clienti factoring. I volumi Factoring al 30 settembre 2021 raggiungono 2,5 miliardi di euro, con una crescita del 14% anno su anno. Per approfondire clicca qui

Falck Renewables, gruppo che sviluppa, progetta, gestisce e costruisce impianti per la produzione di energia rinnovabile, stanzierà quasi sette milioni per la costituzione di un parco agrivoltaico in Sicilia, nel ragusano. Il lancio del parco avverrà in partnership con Ener2Crowd. Il progetto sarà attuato attraverso un prestito remunerato, garantito da Falck Renewables, in modalità crowdfunding, attraverso la piattaforma "coliviamoenergia.it". Per approfondire clicca qui

Sebino, società attiva nella progettazione, sviluppo, e installazione di sistemi antincendio e security per multinazionali e main contractor, ha sottoscritto nuovi contratti del valore complessivo di circa 5,5 milioni di euro. Con il general contractor Engineering 2k, ha stipulato commesse per un totale di 2,2 milioni di euro circa. La società Plastica Panaro ha invece affidato a Sebino una commessa del valore di 1 milione di euro. Per approfondire clicca qui

Relatech è una Digital Enabler Solution knowledge Company e PMI Innovativa specializzata in Big Data, Blockchain, Machine Learning e Cloud. KT&P ha confermato il giudizio ADD sul titolo, alzando il target price a 4,31 euro, dai 4,21 euro precedenti. Il prezzo obiettivo esprime un potenziale rialzo di quasi il 66%. Gli analisti sottolineano la positività degli ultimi dati di bilancio, che presentano una crescita a doppia cifra, superando le attese sul fronte della marginalità. Per approfondire clicca qui

WIIT è un operatore attivo nel mercato dei servizi Cloud computing e quotato sul segmento STAR. SAP ha rivisto al rialzo la guidance 2021 sui ricavi cloud, attesi nel range 9,4-9,6 miliardi, in crescita del 16-19% a tassi costanti. I ricavi cloud sono aumentati del 20% a 2,39 miliardi nel terzo trimestre. La notizia è positiva per WIIT, che già vede tassi di crescita superiori al 20% dei propri ricavi Cloud. Per approfondire clicca qui