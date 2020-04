Borsa: su cosa puntare a Piazza Affari? Relatech, Digital Bros, Finlogic e...

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Relatech, Digital Solution Company e PMI Innovativa specializzata in Big Data, Blockchain, Machine Learning e Cloud,ha chiuso l’esercizio 2019 con risultati in crescita a doppia cifra. In particolare, il valore della produzione si è attestato a 21,3 milioni, +43% su base annua (14,9 milioni nel 2018). L’Ebitda rettificato ammonta a 4,9 milioni, +98,0% (2,5 milioni nel 2018). L’Ebitda margin rettificato è pari al 27,4%. Clicca qui per approfondire

Digital Bros è in gruppo italiano attivo nel settore dei videogiochi e dell'intrattenimento online. Banca Akros ha promosso il giudizio da Neutral a Buy, fissando un target price di 16,50 euro. Il rialzo potenziale rispetto al prezzo corrente è intorno al +47%. La società ha confermato la piena operatività lavorativa, anche in questo periodo caratterizzato dall’emergenza del coronavirus. Clicca qui per approfondire

Neodecortech, leader italiano nella produzione di carte decorative, ha comunicato i dati gestionali a primo trimestre 2020, non sottoposti a revisione legale. In dettaglio, il fatturato netto consolidato è stato pari a circa 33,3 milioni di euro e registra un incremento pari a circa 1,1 milioni (+3,4%) rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2019 (32,2 milioni). Clicca qui per approfondire

Finlogic, un gruppo attivo nell’identificazione automatica e nei sistemi di etichettatura per la tracciabilità dei prodotti, ha avviato la produzione in 3D di maschere e dispositivi protettivi di primo grado per il volto. In particolare, la divisione 3D del Gruppo ha risposto alle numerose richieste riconvertendo parte della produzione delle proprie stampanti 3D per lo sviluppo di kit di visiere protettive, il cui utilizzo limita la contaminazione delle mascherine. Clicca qui per approfondire

CleanBnB è una società che si occupa della gestione degli affitti brevi. Il settore sta vivendo un periodo di incertezza per via dell’epidemia da coronavirus. Tuttavia, gli operatori si sono già mossi con una serie di interventi e di proposte. CleanBnB ha avviato con gli altri imprenditori una programma di partnership che ha l’obiettivo di fornire assistenza sulla normativa vigente, in continuo mutamento e consulenza sulle possibili strategie da adottare. Clicca qui per approfondire