Borsa: Tip, Mediobanca, Snam e... I titoli della settimana a Piazza Affari

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Tip, investment/merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha acquistato 56.027 azioni ordinarie proprie (pari allo 0,030% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 5,7 euro circa, per un controvalore complessivo pari a 323.144 euro. La società, al 14 agosto, detiene 15.204.445 azioni proprie (pari all'8,246% del capitale sociale).

CleanBnB è una società che si occupa della gestione degli affitti brevi. Nell'ambito del settore, è da segnalare questa notizia. Airbnb, il colosso degli affitti brevi, ha avviato l'iter per lo sbarco a Wall Street. Secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe depositato i documenti alla Sec, l'ente Usa preposto alla vigilanza della Borsa. La mossa attesta una ripresa del mercato degli affitti brevi.

Mediobanca. A breve la Bce dovrebbe autorizzare Leonardo Del Vecchio ad incrementare la quota nell'istituto fino al 20%. Si parla della prossima settimana, e comunque prima dell'assemblea di ottobre. Questo aspetto dovrebbe sostenere il titolo in Borsa.



Snam. Il Ceo Marco Alverà, è intervenuto al Meeting di Rimini. Per il manager, l'Italia può diventare un hub dell'idrogeno verde, grazie alla sua posizione geografica e alle grandi infrastrutture che la collegano al Nord Africa. Alverà ha sottolineato il grande potenziale del settore solare, che potrà diventare la principale leva della decarbonizzazione.

Banco Bpm. In un'intervista a MF, il Ceo Giuseppe Castagna ha ribadito che l'operazione Intesa-UBI ha cambiato lo scenario competitivo in Italia, e dovrebbe agevolare ulteriori aggregazioni nel settore. Al momento, non vi è alcun dossier sul tavolo della banca. Per quanto riguarda l'attività di derisking, il quotidiano riporta che Banco BPM starebbe lavorando alla cessione di 1,3 miliardi di UTP (inadempienze probabili).