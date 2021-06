Borsa: Tip, Reti, Alkemy sono tra i 5 titoli della settimana a Piazza Affari

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

TIP, investment/merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha pubblicato le performance all’11 giugno 2021. Il total return negli ultimi 5 anni è stato pari al +149,2%. Nello stesso periodo, il total return medio annuo è stato pari al 29,8%. La performance borsistica di Tip è stata pari al +142,8%, superiore a quella del Ftsa Mib (+54,7%) e dell’indice S&P500 (+103,7%). Per approfondire clicca qui

Relatech è una Digital Enabler Solution knowledge Company e PMI Innovativa specializzata in Big Data, Blockchain, Machine Learning e Cloud. La controllata Mediatech ha ottenuto la certificazione di “Gold Partner” di Cynet 360, società leader mondiale nella cybersecurity. Si tratta del livello più elevato di partnership riservato ad operatori qualificati a livello worldwide. Cynet 360 è la prima piattaforma al mondo di protezione autonoma dalle violazioni. Per approfondire clicca qui

Reti, tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration, ha collaborato con Banca Sella nell’ambito dello sviluppo e dell’integrazione della App aziendale per la gestione dello smart working. L’applicazione consente la prenotazione dei desk e delle sale. L’obiettivo è quello di garantire il distanziamento sociale negli uffici e di facilitare il processo di alternanza fra lavoro e casa. Per approfondire clicca qui

Banca Sistema, istituto specializzato nell'acquisto di crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, ha aperto la tredicesima filiale ProntoPegno a Brescia. L’operazione è in linea con il piano di sviluppo triennale di Banca Sistema nell’ambito del credito su pegno. Secondo l’osservatorio della società, nell’ultimo anno il numero delle polizze sottoscritte nel settore del credito su pegno in Italia è salito del 30%, come anche i rinnovi e il numero delle persone che hanno riscattato i beni. Per approfondire clicca qui

Alkemy, società specializzata nell'innovazione del modello di business di grandi e medie aziende, ha acquistato un’ulteriore quota, pari al 31%, di Design Group Italia (DGI), innovation & design consultancy riconosciuta a livello globale. Il prezzo riconosciuto è pari a 1,3 milioni di euro. La società ora detiene ora una partecipazione complessiva di controllo pari al 51% del capitale di DGI. Per approfondire clicca qui