Borsa: TIP, Reti, Fiera Milano fra i 5 titoli in evidenza a Piazza Affari

Di seguito si elencano i cinque titoli quotati a Piazza Affari che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

TIP, investment/merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha pubblicato le performance al 22 ottobre 2021. Negli ultimi cinque anni, il Total Return di Tip è cresciuto del +178% circa, il Total Return medio annuo è aumentato del +35,6%. La performance borsistica di Tip ha visto un aumento del +171,9%, sensibilmente superiore a quello del Ftse Mib (+53,5%).

CleanBnB è una società che si occupa della gestione degli affitti brevi. EnVent ha confermato il giudizio Outperform (Interessante) sul titolo. Il target price è stato limato a 1,61 euro, dai 1,74 euro precedenti, ma presenta comunque un forte upside del +33%. Gli analisti sottolineano il buon andamento della società nei mesi estivi, reso possibile grazie alla campagna di vaccinazione. I numeri dimostrano come l'incremento sia avvenuto anche rispetto al 2019, periodo precedente la pandemia.

Fiera Milano, la principale società fieristica in Italia, ha siglato una nuova partnership strategica con Informa Markets. Fiera Milano promuoverà la partecipazione di aziende italiane alle prossime edizioni di FHA-HoReCa, l'evento organizzato da Informa a Singapore. Informa Markets sosterrà invece la partecipazione di aziende straniere e buyer internazionali alle prossime edizioni di TUTTOFOOD che si svolgeranno a Milano.

Reti, tra i principali player italiani nel settore dell'IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration, Cyber Security, Big Data & Analytics, AI, IoT, Cloud, sosterrà il processo di trasformazione digitale di SugarMusic, il principale operatore discografico italiano. La società metterà a disposizione dell'azienda cliente TeamSystem Enterprise, uno strumento di gestione dei processi aziendali e delle informazioni, occupandosi anche dell'attività di training e supporto.

Promotica, agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy, ha inaugurato la sua presenza commerciale in Bulgaria e rafforzato quella in Lituania. La società si occuperà dello sviluppo di attività loyalty per due clienti leader nel settore petrolifero: NIS Bulgaria e VIADA Lituania.