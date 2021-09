Borsa: Triboo, Tps, Wiit sono tra i 5 titoli della settimana a Piazza Affari

Di seguito si elencano i cinque titoli quotati a Milano che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Relatech, Digital Enabler Solution knowledge Company e PMI Innovativa specializzata in Big Data, Blockchain, Machine Learning e Cloud, chiude il primo semestre con un Valore della Produzione pari a 14,3 milioni circa, in crescita del 34% rispetto ai 10,7 milioni al 30 giugno 2020. L'EBITDA adjusted è pari a 3,1 milioni e risulta in crescita del 20%. Il Risultato Netto adjusted è pari a 3,2 milioni, +120% circa rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente.

Triboo è gruppo che fornisce servizi di assistenza per lo sviluppo e la gestione delle attività digitali. A seguito dei buoni risultati semestrali, Intesa Sanpaolo ha rinforzato il giudizio buy (MOLTO INTESSANTE) sul titolo, portando il target price a 3 euro dai 2,1 euro precedenti. Gli analisti hanno alzato le stime sul 2021-22.

Wiit, operatore attivo nel mercato dei servizi Cloud computing e quotato sul segmento STAR, ha firmato un contratto quinquennale, del valore complessivo di circa 3,1 milioni di euro, con F.lli De Cecco di Filippo S.p.A., Gruppo italiano leader, a livello internazionale, nel settore del Food. De Cecco ha scelto Wiit come suo partner sia per i servizi Cloud, sia per la gestione di tutti gli ambienti, compresi quelli più critici.

Tps, società attiva nei servizi di ingegneria per l'aeronautica e l'automotive, manda in archivio il primo semestre 2021 con un aumento della marginalità e delle risorse finanziarie. Quest'ultime saranno il motore delle nuove acquisizioni e sosterranno il percorso di crescita del gruppo. I ricavi del periodo si attestano a 17,7 milioni di euro, in crescita del 15% rispetto al primo semestre 2020. L'EBITDA ammonta a 4 milioni, cifra che si confronta con i 2,5 milioni generati al 30 giugno 2020.

EdiliziAcrobatica, la prima società quotata del settore dell'edilizia operativa in doppia fune di sicurezza, ha acquistato un ramo di azienda di Accés Vertical, società spagnola operante nel settore dell'edilizia su fune. L'operazione si inserisce nella strategia di internazionalizzazione di Edilizia, che giunge così sul territorio iberico a due anni dall'ingresso su quello francese, dove è presente con la controllata EdiliziAcrobatica France SaS.