Borsa: Unicredit, TIP, Tesmec sono tra i titoli della settimana

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Finlogic, un gruppo attivo nell’identificazione automatica e nei sistemi di etichettatura per la tracciabilità dei prodotti, ha comunicato che i ricavi consolidati al 30 settembre 2020 si attestano a circa 31,1 milioni di Euro e registrano un incremento pari al +25% rispetto al 30 settembre 2019 (24,9 milioni di Euro). L’analisi per linee di prodotto evidenzia che l’incremento è principalmente attribuibile alla divisione “Etichette”, core business del Gruppo, che registra una crescita del +46%. Per approfondire clicca qui

Neodecortech, leader italiano nella produzione di carte decorative, ha chiuso il terzo trimestre con ricavi pari a 34,1 milioni di euro, contro i 32,6 milioni dello stesso periodo del 2019. L’AD Luigi Cologni afferma che “I risultati... evidenziano come, in un contesto sfidante per via del Covid-19, il Gruppo abbia invertito la tendenza del secondo trimestre e del primo semestre dell’anno registrando nel terzo trimestre 2020 un incremento del fatturato”. Per approfondire clicca qui

TIP è un investment/merchant bank indipendente e diversificata. In un’intervista, l’a.d., Giovanni Tamburi, ha indicato alcune possibili iniziative per il rilancio economico dell’Italia. Tamburi non vede con favore un coinvolgimento pervasivo del pubblico e gli incentivi a pioggia, mentre sarebbero utili gli incentivi fiscali a favore di operazioni di M&A. Riteniamo che i prezzi attuali non riflettano le prospettive degli investimenti di TIP e il suo valore intrinseco. Per approfondire clicca qui

Unicredit ha sottoscritto un accordo con Illimity, per la cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza composto da contratti di credito ipotecario verso SME italiane, per un valore lordo complessivo pari a 692 milioni di euro. Secondo le nostre stime, la cessione, consente a Unicredit un miglioramento del Gross NPE ratio di circa 15 punti base, in area 4,6% rispetto al dato del secondo trimestre (4,8%). Per approfondire clicca qui

Tesmec, gruppo attivo nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti, tecnologie e soluzioni integrate nella costruzione, manutenzione ed efficienza di infrastrutture legate al trasporto e la fornitura di energia, ha siglato un contratto del valore di 15 milioni di euro con Terna Rete Italia. Il Gruppo Tesmec fornirà il sistema di protezione, comando, controllo e monitoraggio per le sottostazioni di alta tensione. Il progetto ha una durata di 48 mesi. Per approfondire clicca qui